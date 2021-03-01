亞洲最大包養網被封殺！34歲CEO涉「仲介性交易」遭捕

根據《四方報》報導，亞洲最大的包養網「Sugarbook」近日受到馬來西亞警方調查，當局指控該平台涉嫌仲介性交易，創辦人兼CEO也遭到逮補。

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「Sugarbook」的CEO——34歲的Darren Chan於17日在吉隆坡自家遭到逮補，理由是涉嫌仲介性交易、散播謠言、並傳遞社會觀感不佳的內容，違反馬來西亞通訊傳播暨多媒體（Communications and Multimedia Act）相關法律。在表示願意配合警方調查後，法庭允許Darren返家靜待調查結果，但沒過幾天法庭又收回特准，並於19日再次將人逮捕。

「Sugarbook」為包養媒合平台，讓有意包養和被包養的男女在平台上互相認識。性交易在馬來西亞屬於違法，儘管包養平台上禁止從事該類交易，但私下交易仍難以被避免。「Sugarbook」近期釋出一份調查報告，羅列出最多「甜心寶貝」女學生的大學前十名，引發公眾譁然，而被列為第一名「雙威大學（Sunway University）」則出面抗議報告不公。

輿論發酵後，馬來西亞當局也於14日封殺「Sugarbook」網站，稱該份調查報告為包養網的宣傳噱頭，要民眾誤信以為真，並著手展開調查。網站遭到封鎖後，「Sugarbook」發出道歉聲明並更改網站網址繼續運作，同時刊登網站公告重申包養服務不可包括性交易的規定。