名家論壇》膝關節／《角頭：浪流連》

有了前面兩部《角頭》作品的觀影紅利人口，作為外傳的《角頭：浪流連》，仍舊要描繪角頭眾生們的街戰模樣與生存之道，唯一不同的是，這回加入了談戀愛這個元素。可以看得出來，底層兄弟們之間的相知相惜，也不光只是販賣男男義氣Bromance，也要有些男女之間的Romance才合乎真實樣貌。

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《角頭》第一集的問題在於大橋頭混混不夠狠，王陽明飾演的反派心機也是走很單純的都更利多，頂莊這個漁港小區，作為兄弟的主戰場，雖然寫實，但張力不夠。兩大男主角的化學效應非常有限，相當可惜。

續集則是完全火力全開，北館這個主場可以說的故事顯然比頂莊多很多，光是王識賢飾演的主角之一：「仁哥」，要面對被前一個世代老大貴哥壓制，無法出頭，是一個活生生的世代困境。另一個則是跟昔日換帖劉健從友好到被迫翻臉，鄒兆龍飾演劉健這個反派非常有個人風格，讓這兩男的對立戲碼非常好看。

加上動作場面經營出色，而且敢拚血腥尺度，續集完全升級了這系列的質感規模，破億完全對得起這戲的苦心拍攝。同時，續集也推出另一條支線：仁哥手下的五虎將。這五個人的閒扯唬爛，也是一大看頭。加上張再興的出色討喜，讓底層混混的精氣神都出來了，寫實之餘，更多了幾分無奈感嘆。

既然五虎將的討喜程度明顯加分，受限於劇情關係，這幾個人無奈領便當、被關，所以時空立場只好轉成前傳，敘述這五虎將的關係，以及兄弟如何談感情？兄弟不能有粉紅泡泡的想像嗎？江湖路沒有回頭路，兄弟人的浪漫就是很直接。

編導用了很耿直的兄弟慣有的照顧情感，照顧你，就是最好的浪漫，讓鄭人碩挨家挨戶找生病的謝欣穎，牽動女主角的芳心。老實說這種單純照顧，要能擴大成浪漫擄獲芳心，其實就現代女子來說，這是一個很低的好感門檻。還好有加上幫女主角燒菜煮飯的情節，才能深化這段火花。

《角頭：浪流連》主題其實有兩個，一是要軟化兄弟的固有殺戮主題，愛情親情這類比較通俗感人的元素，這回用愛情多一些柔性嘗試，其實是不錯的。引發後面男主角憤怒失控的設計也很好，最後逼人走上絕路，五虎將被迫要暫時分道揚鑣。第二個仍是這系列的基本命題：世代對決。盛鑑被龍哥壓制，如同仁哥被貴董壓制，差別在於仁哥願意對貴董服氣，但盛鑑這個女婿角色不甘心自己出身低就被當狗看，狗急跳牆，就做出敗壞門風的劣等事蹟，最後的江湖絕路悲劇也不難想像了。

作為外傳電影來說，既不想要重複續集的步調，卻又無法忽視續集的高標規格，其實這次的外傳企圖心值得嘉許了，五虎將的性格輪廓，仍然是張再興搶戲十足，或許黃尚禾與鄭人碩之間的男兒情愫，還能再多點曖昧與衝突會更加精采。

●作者：膝關節／影評人

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