NBA／三大巨星改變籃球潮流 柯瑞沒被尊重
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-26 18:06:07
日前NBA全明星賽公布替補名單，人氣王「詹皇」LeBron James直言太陽球星Devin Booker沒有入選是「全聯盟最不受尊重的球員。」 不過美國媒體認為，勇士一哥Stephen Curry才沒被尊重。
太陽戰績高居西區第4，不過當家球星Booker再度成為明星賽遺珠之憾，好在James和多位球星打抱不平後，Booker頂替受傷的Anthony Davis參與明星賽，這也是他連續2年以遞補身分進入明星賽。不過《Fox Sports》的主播Colin Cowherd有不同看法，他認為Booker沒有拿過幾個冠軍，也沒獲得全票MVP的殊榮，Curry才是那個不被尊重的人。Cowherd表示，只有3個球員改變籃球比賽方式，「籃球之神」Michael Jordan和James是前兩位，接著第三人是Curry，Curry改變了現今籃球比賽的方式。「當你展開快攻時，即使擁有人數優勢，你也被允許投三分球，你的高中或大學教練不會因此讓你坐板凳。」Cowherd如此解釋，無論在聯盟裡受到多少批評，這位3冠王、2度MVP已經7度入選明星賽，證明他在球迷間備受擁戴。