迎接高雄車站新面貌　中博高架橋27日零時起拆除

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▲通車17年的中博高架橋即將走入歷史，高雄市長陳其邁與交通部政務次長王國材，以及立委李昆澤、許智傑、議長曾麗燕及多位高雄市議員均一同參加今（26）日下午的開工記者會。（圖／高雄市政府提供）

× ▲通車17年的中博高架橋即將走入歷史，高雄市長陳其邁與交通部政務次長王國材，以及立委李昆澤、許智傑、議長曾麗燕及多位高雄市議員均一同參加今（26）日下午的開工記者會。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁感謝高雄人用9天換來高雄百年的發展，相信一件美好的事情正在高雄發生。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.26）

× ▲高雄市長陳其邁感謝高雄人用9天換來高雄百年的發展，相信一件美好的事情正在高雄發生。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.26）

▲交通部政務次長王國材以「春暖花將開」祝福高雄，很多建設將陸續開花結果。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.26）

× ▲交通部政務次長王國材以「春暖花將開」祝福高雄，很多建設將陸續開花結果。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.26）

高雄車站不只是一個歷史建築的站體，對於重感情的高雄人而言，承載了多少人的青春歲月，

▲連接高雄中山路與博愛路的站西路已經大致建設完成。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.26）