迎接高雄車站新面貌　中博高架橋27日零時起拆除

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中博高架橋自2003年5月啟用之後，17年來成為連接南北高雄市區的重要橋樑，高雄市長陳其邁說，中博高架橋的拆除可說是鐵路地下化工程的最後一哩路，這次縮短工期，提前到用兩個月把所有的橋梁拆除，拆橋梁引道工程則縮短到9天，高雄車站建設將隨著中博高架橋的拆除邁入新里程，未來將成為城市交通轉運中心。
陳其邁強調，高雄在做鐵路地下化工程跟臺北市、新北市是不一樣的，從天際線到整個都市的治理的縫合，以及結合多功能的開發，相信高雄鐵路地下化及高雄車站的再造，絕對是所有城市治理的新的一個典範，我們的鐵路地下化後總共多出了8個中央公園的綠地面積，綠地就像串成了一條項鍊，無疑的高雄車站就是項鍊中間的那顆最亮麗的鑽石。陳其邁笑說，選舉時的口號是2年拚4年，現在拆除工程則是9天拚2個月，是挑戰高難度的一個工程施工，要特別感謝三民區跟新興區所有市民朋友的體諒跟包容，感謝這些里長們，如果不是他們一戶一戶和居民說明、大家的體諒，不可能用9天換來高雄百年的發展，相信一件美好的事情正在高雄發生。
交通部政務次長王國材則說，「春暖花將開」慢慢很多建設將開花結果，相信市民走到高雄車站，會陸陸續續看到相關的建設完成，而高雄願景館的遷移則希望能在在19年的同一天，也就是8月16日同日遷移，而這些都是這個車站的記憶，讓在當年即負責願景館遷移工程的副市長林欽榮不禁大笑，並表示高雄車站不只是一個歷史建築的站體，對於重感情的高雄人而言，承載了多少人的青春歲月，花了十九年的等待，願景館的遷移工程終於就要開始啟動。