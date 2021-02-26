陸禁鳳梨 陳其邁：啟動輔導補助措施擴展外銷分散衝擊
記者郭凱杰／高雄報導
2021-02-26 18:18:35
針對大陸暫停台灣鳳梨輸入大陸，高雄市長陳其邁表示，從去年一整年甚至到去年10月，台灣鳳梨合格率幾乎是百分之百合格，所以片面宣布停止台灣鳳梨出口，這在國際貿易的常規並不是友善做法，他非常遺憾，高雄市政府會對鳳梨農民啟動輔導跟補助，並擴大海外跟國內市場因應。
中國海關總署於今（26）日發佈通知，下月起暫停進口台灣鳳梨，根據統計，全台鳳梨種植面積約達11,675公頃，其中高雄鳳梨為全台第4大產區，種植面積約占全台13%，種植面積約為1,500公頃，主要產區集中在大樹、大寮及內門，產季從四月持續到六月。去(109)年高雄鳳梨外銷量達6,590公噸，佔高雄鳳梨整體行銷1成，其中又以外銷中國為主，佔整體外銷量9成。 雖然，目前高雄鳳梨雖未進入產期，高市府農業局超前佈署，為避免雞蛋放同一個籃子，近年積極拓展非中國市場，市長陳其邁今天也會同立委邱議瑩及大樹區農會張清榮總幹事等人在農會簽訂鳳梨輸澳洲合約，未來市府也將推動國內通路媒合、超商截切、營養午餐食用等政策，為高雄鳳梨拓展產銷平衡的未來。陳其邁表示，目前已研擬鳳梨產銷的配套措施，包括將針對非中國市場提高外銷獎勵，鼓勵貿易商分散市場，降低風險，媒合貿易商轉單其他國家，除澳洲外，亦積極媒合新加坡、日本等國，更已公告「高雄市農產線上小型機動拓銷團費用補助計畫」，努力透過線上拓銷方式開拓其他國家市場。至於，國內市場部分，陳其邁也強調，將研擬國內銷售運費補貼計畫，未來更將配合中央辦理鳳梨採購加工，期望為高雄的鳳梨農民及農民團體尋求最大的福利，此外，高雄市已統合農民團體資訊，未來將提供公司、企業團購名單，並且利用高雄首選電商平台促銷活動、提供學童午餐截切鮮果等方式消化國內生產量，尋求更廣大的農產契機。