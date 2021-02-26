泰國名媛戀上小13歲鮮肉 大方曬愛閃瞎酸民
四方報/綜合報導
2021-02-26 17:57:21
1998年出生的Captain Chonlathorn 在泰國是相當亮眼的新生代明星，早在2014年以處女作BL劇「為愛所困」一砲而紅。除了演藝事業亮眼之外，愛情方面更和大他13歲的泰國名媛Ploy Chavaporn交往，但由於年齡差距甚大，讓不少粉絲脫粉。不過在Captain生日當天，Ploy於社群平台上大方曬出兩人多張合照並寫道：「祝我最愛的攝影師、自拍夥伴和我永遠的人生夥伴生日快樂」，而Captain亦甜蜜地留言「愛妳」，完全無懼外界輿論壓力。
雖然年僅23歲，但Captain的情路並不順遂，他在20歲時被爆出跟當時23歲的網紅女友Mink有小孩，後來Mink有撒謊流產，最終Captain以誹謗罪將Mink告上法庭，Mink才坦言懷孕之事是假的，當初她只是太愛Captain，一時鬼迷心竅而扯下漫天大謊。Captain表示原諒並接受調解。揮別扯謊前女友後，在2020年初開始和當時35歲的富家千金Ploy交往，穩定至今卻一直受到粉絲反對，即便Captain表示雙方朋友都喜歡彼此、亦見過雙方家長，但Ploy仍然時常受到粉絲的酸言酸語攻擊。例如知名女星Chompoo Araya曾於近期曬出跟這對話題情侶出遊的合照，遭不少網友狠酸Ploy看起來像Captain的媽媽。Captain因此事受到媒體採訪時，表示他並不以為然。兩人相戀至今，鮮少公開放閃，和泰國明星戀愛就昭告天下的作風有所差別，直至近期Ploy才罕見發照示愛。才華洋溢的Captain Chonlathorn不僅會演戲，同時也是男團「9X9」成員之一，頗具唱歌天賦。從詩納卡寧威洛大學商學系畢業時，他同時兼顧學業和偶像事業的出色能力也獲得不少粉絲讚賞，在Instagram上吸引超過2百萬粉絲追蹤。