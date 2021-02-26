5星座登抖S女王！唐綺陽曝射手談戀愛「只想當一個風箏」

談戀愛總讓一個女人變了個樣，能不能在愛情中保有自我，也成了現代獨立女性的評斷標準，而在一段關係裡，可以分為較願意付出的「抖M」和掌控局勢的「抖S」2種人，人稱國師的星座專家唐綺陽昨（25）日就盤點了5個愛情中的「抖S大王」，她們是不被愛情沖昏頭，又能做自己的女漢子。

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金牛座

金牛女堪稱是愛情中的希特勒，由於相當在意生活品質，常要求另一半與自己一起共創美好生活，所以會不小心「奴役他人而不自知」，有時候還會把一些不順遂怪罪到對方身上。

天秤座

天秤女在愛情裡極度清醒，會不斷維持愛情和生活中的平衡，性格強硬的天秤女號稱是「鋼鐵人」，若想要她們屈服、低頭，很有可能會先讓自己撞得滿頭包。

射手座

只想當一個風箏的射手女永遠按照自己的步調來談戀愛，絕對不會為了迎合對方而改變自己，只在乎戀愛相處過程開不開心，此外，愛自由的射手女，另一半通常也會在無形之中成為「放風箏的高手」。

水瓶座

永遠保有自我的水瓶女分為2種，首先是高智商的女霸主，她們絕對不會控制戀人，只希望自己的私人空間不要被打擾，而另一種水瓶女是服從大師，若她們認定另一半的智商比她高，就會選擇言聽計從。

摩羯座

邊戀愛邊保持單身的魔羯女追求腳踏實地的生活，所以不會被另一半的小心思迷得不知如何是好，例如送花、送禮，對她們來說幾乎無效，此外，她們還有可能會擔心談戀愛後會失去自我，時常為此而感到困擾。（編輯：侯家瑜）

▲射手座習慣按照自己的步調來談戀愛。（圖／唐綺陽官方Youtube）