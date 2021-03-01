台股重摔失守萬六免緊張？專家：撥雲見日有獲利成長保駕
記者許家禎/台北報導
2021-03-01 08:30:00
市場擔憂十年期美債殖利率突破1.6%，美股跌500點後，台北股市上周五（26日）也重摔近500點，跌幅3%，收在15953點，萬六大關失守，成交金額新台幣4321億元，外資賣超944億元，創史上最大。專家認為，等股價拉回整理，總會撥雲見日，尤其半導體戰略意義不斷被強調，晶片缺料仍是市場關心議題，再加上今年第一季估企業獲利大增，有獲利成長保駕，投資人不用過度驚慌。
台北股市26日元宵變盤，權值股台積電終場跌29元，跌幅4.5%，收在606元。聯發科則跌5%，收896元。聯電跌2.6%、大立光跌3.3%。針對台股在2021年2月最後一個交易日開盤跳空開低走低，跌破16000點闗卡，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，主要是美國公債殖利率攀升，美股連日重挫，而與台股密切連動的科技類股亦被賣壓籠罩。此外，MSCI明晟最新季度調整26日盤後生效，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重分別遭調降至13.27%與14.91%，因此尾盤爆量下殺，跌勢進一步擴大。周俊宏指出，近日德州傳出的冰風暴災情，讓市場對於ESG（環境、社會和企業治理」）概念的投資策略更加重視，同時也掀起半導體產業的蝴蝶效應。周俊宏認為，隨著美股波動加大，台股也將難以平靜，此時選股相對重要。半導體產業產能吃緊的情況下，半導體產品價格可能出現上漲，刺激相關個股股價表現，投資人不妨多加留意相關類股。在其他類股上，建議挑選基本面良好，財報能見度達半年以上的績優股做適當配置。永豐金證券則指出，台灣經濟的骨幹是科技產業，台股的主軸當然也不會偏離，2月科技股受到美債殖利率議題衝擊後，等股價拉回整理，護國神山總有雲霧遮蔽，總會等到風和日麗，尤其半導體戰略意義不斷被強調，晶片缺料仍是市場關心議題，半導體股仍是投資組合必備。另外，疫苗「發功」後，航空、觀光回溫將很明顯，但眼前比較即時的應該是原物料，台股中以塑膠、紡織與鋼鐵三個傳產族群規模較大，建議3月布局不可錯過。再加上根據Bloomberg綜合市場的預估，2021年台股企業獲利年成長已調高到近30%，第一季年增率更高達87.8%，股市有獲利成長保駕，不用過度驚慌，3月區間應在16100點到16800點。