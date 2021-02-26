中國無預警暫停進口台灣鳳梨 陳其邁：譴責不友善的作為
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-02-26 18:15:42｜2021-02-26 18:17:06
中國海關總署於今（26）日發佈通知，下月起暫停進口台灣鳳梨，高雄鳳梨為全台第4大產區，種植面積約占全台13%，高雄市長陳其邁今（26）日到大樹鳳梨田慰問農民辛勞，陳其邁批，中國片面宣布暫停進口台灣鳳梨，讓人匪夷所思，此舉不但有違國際貿易規範，也傷害台灣的農民，「譴責這種不友善的作為」。
高市府農業局指出，高雄鳳梨種植面積約為1,500公頃，主要產區集中在大樹、大寮及內門，產季從四月持續到六月，去年高雄鳳梨外銷量達6,590公噸，佔高雄鳳梨整體行銷1成，其中又以外銷中國為主，佔整體外銷量9成，為避免雞蛋放同一個籃子，市長陳其邁也會同立委邱議瑩及大樹區農會張清榮總幹事等人，今日下午在農會簽訂鳳梨輸澳洲合約，未來市府也將推動國內通路媒合、超商截切、營養午餐食用等政策，為高雄鳳梨拓展產銷平衡的未來。陳其邁說，今日傳出中國無預警暫停進口台灣鳳梨，理由竟是有害蟲，讓人匪夷所思，根據農委會公布的數據，自2020年到現在，銷往中國的鳳梨總計6千2百批；而接獲中方通知不合格的僅13批，合格率高達99.79%，而我國農產品出口檢疫向來遵守國際規範，按照輸出國家的要求來執行，去年10月19日更進一步採取輸出檢疫強化措施，此後就不曾接獲中方的不合格通知，合格率100%，中方的理由，以及在臺灣的鳳梨產季前，突襲禁止我國鳳梨輸入，顯然並不是善意的行為。陳其邁表示，農委會主委陳吉仲已向大家報告，政府會投入10億元，強化內外銷管道、擴大多元加工利用，高雄市農業局也跟中央合作，再加碼團購的部分，補助團購裡的宅配的費用，而鳳梨截切的費用非常高，這個部分高雄市政府也會來補助，當然除了學校之外，也希望包括一些國營企業還有部隊等能夠增加採購高雄鳳梨。陳其邁說明，高雄鳳梨產量大概有56000噸，外銷的部分大概是6590噸左右，所以只佔鳳梨產量大概百分之10左右，所以不管是在內銷的市場增加，在3月也有可能到新加坡推銷高雄的農產品，當然最好吃的金鑽鳳梨絕對是最能夠代表高雄的水果，所以高雄市政府也會拓展更多元的外銷通路，來分散中國市場對台灣的衝擊。