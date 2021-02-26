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中國無預警暫停進口台灣鳳梨　陳其邁：譴責不友善的作為

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-02-26 18:15:42｜2021-02-26 18:17:06

高雄市長陳其邁今日到大樹鳳梨田慰問農民辛勞，並會同立委邱議瑩及大樹區農會張清榮總幹事等人在農會簽訂鳳梨輸澳洲合約。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.26）
▲高雄市長陳其邁今日到大樹鳳梨田慰問農民辛勞，並會同立委邱議瑩及大樹區農會張清榮總幹事等人在農會簽訂鳳梨輸澳洲合約。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.26）
中國海關總署於今（26）日發佈通知，下月起暫停進口台灣鳳梨，高雄鳳梨為全台第4大產區，種植面積約占全台13%，高雄市長陳其邁今（26）日到大樹鳳梨田慰問農民辛勞，陳其邁批，中國片面宣布暫停進口台灣鳳梨，讓人匪夷所思，此舉不但有違國際貿易規範，也傷害台灣的農民，「譴責這種不友善的作為」。
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高市府農業局指出，高雄鳳梨種植面積約為1,500公頃，主要產區集中在大樹、大寮及內門，產季從四月持續到六月，去年高雄鳳梨外銷量達6,590公噸，佔高雄鳳梨整體行銷1成，其中又以外銷中國為主，佔整體外銷量9成，為避免雞蛋放同一個籃子，市長陳其邁也會同立委邱議瑩及大樹區農會張清榮總幹事等人，今日下午在農會簽訂鳳梨輸澳洲合約，未來市府也將推動國內通路媒合、超商截切、營養午餐食用等政策，為高雄鳳梨拓展產銷平衡的未來。
▲鳳梨農教高雄市長陳其邁如何採收鳳梨。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.26）
▲鳳梨農教高雄市長陳其邁如何採收鳳梨。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.26）
陳其邁說，今日傳出中國無預警暫停進口台灣鳳梨，理由竟是有害蟲，讓人匪夷所思，根據農委會公布的數據，自2020年到現在，銷往中國的鳳梨總計6千2百批；而接獲中方通知不合格的僅13批，合格率高達99.79%，而我國農產品出口檢疫向來遵守國際規範，按照輸出國家的要求來執行，去年10月19日更進一步採取輸出檢疫強化措施，此後就不曾接獲中方的不合格通知，合格率100%，中方的理由，以及在臺灣的鳳梨產季前，突襲禁止我國鳳梨輸入，顯然並不是善意的行為。
陳其邁表示，農委會主委陳吉仲已向大家報告，政府會投入10億元，強化內外銷管道、擴大多元加工利用，高雄市農業局也跟中央合作，再加碼團購的部分，補助團購裡的宅配的費用，而鳳梨截切的費用非常高，這個部分高雄市政府也會來補助，當然除了學校之外，也希望包括一些國營企業還有部隊等能夠增加採購高雄鳳梨。
陳其邁說明，高雄鳳梨產量大概有56000噸，外銷的部分大概是6590噸左右，所以只佔鳳梨產量大概百分之10左右，所以不管是在內銷的市場增加，在3月也有可能到新加坡推銷高雄的農產品，當然最好吃的金鑽鳳梨絕對是最能夠代表高雄的水果，所以高雄市政府也會拓展更多元的外銷通路，來分散中國市場對台灣的衝擊。
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