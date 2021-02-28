新會期轉戰司法委員會 葉毓蘭：先爭取警消子女教育補貼
記者吳承翰／台北報導
2021-02-28 14:00:00
立法院第10屆第3會期即將開議，立委們紛紛藉此機會轉戰到自己想要的委員會，其中又以經濟、交通等能幫地方爭取建設、經費的委員會最熱門，但國民黨立委葉毓蘭主動報名8個常設委員會中最冷僻的司法法制委員會，葉表示過去一年在內政委員會的經驗，許多跟警消權益相關的議題，內政部都無法處理，她指出隨著年金改革縮減警消福利，想幫他們爭取經費，只能從法制面著手改革。
葉毓蘭以她個人為例，年金改革前她的大學教授退休俸還有8萬左右，改了之後變成5萬，對她的退休規劃造成很大的影響，同樣的例子反應到基層警力，很多基層人員退休俸從4萬降到3萬，礙於經濟考量，很多人只能延長退休規劃，阻礙了新血加入。葉毓蘭表示，警察勤務繁重，對身體的耗損非常快，基層員警50歲左右退休是常態，過去警察人員特考，最多的一年招收5000人，常態每年招收2000人，但自從年改砍退休金後，很多高齡警消礙於生計無法退休，只能撐著繼續做，連帶讓每年招考的人數下降，去年開出的缺額甚至不到1000人。葉毓蘭質疑蔡政府為了年金改革一年省百億，犧牲的是警政體系老化，近來社會事件頻傳，帶來的社會成本連帶還了回去。對於轉戰司法法制委員會後第一步，葉毓蘭指出很多年逾40、50的警消，通常子女都還在就學，會先爭取警消子女教育補助金恢復發放，若黨團同意，她也有意願爭取召委。