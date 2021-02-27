中國禁台灣鳳梨進口　綠營縣市首長：用新台幣讓鳳梨下架

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桃園市長鄭文燦透過臉書表示，

「

」鄭文燦指出，

嘉義縣是鳳梨產地，出口至中國約4000噸，品種有金鑽鳳梨（台農17號）、牛奶鳳梨（台農20號），還有多項鳳梨製成的加工品。

如果真如中國指控有隱藏性的害蟲，翁章梁希望中國能夠就這個部分跟台灣好好地談，到底問題出在哪裡，他更

請大家多加選購鳳梨，一起挺農民。

台南市長黃偉哲在臉書發文指出，早在去年新冠肺炎疫情爆發前，台南市政府就超前部署台南農產品賣向全世界，去（2020）年台南鳳梨外銷到日本東京都、群馬縣、埼玉縣等地。台南市關廟區農會推廣部主任黃國斌表示，關廟鳳梨年產量約3萬公噸，內外銷各占五成，將全力協助農民行銷，推動加工品製造，全力確保農民收益。

高雄市長陳其邁表示，已研擬鳳梨產銷配套措施，包括將針對非中國市場提高外銷獎勵，鼓勵貿易商分散市場、降低風險，媒合貿易商轉單其他國家，除外銷澳洲外，也將積極媒合新加坡、日本等國，高雄市府更公告「高雄市農產線上小型機動拓銷團費用補助計畫」，努力透過線上拓銷方式開拓其他國家市場。

屏東縣長潘孟安在臉書發文表示，屏東是台灣最大鳳梨產地，約3509公頃、占全國30％，除中國市場，近年縣府更積極開拓日本、韓國、香港、澳門、泰國、新加坡、馬來西亞、中東、美國、加拿大及澳洲等，就是要讓鳳梨外銷更多國家，分散貿易風險，讓農民安心種、安心賣。針對中國禁鳳梨進口，他請大家用行動挺農民，用新台幣買鳳梨。

蔡英文總統表示，已經指示農委會主委陳吉仲做好應變，立即協助農民。