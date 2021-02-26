車友嫌太慢 公路總局：6月底前調高北宜速限
記者張志康/綜合報導
2021-02-26 21:21:09
公路總局今（26）日表示，有民眾認為目前北宜公路速限為每小時40公里，太慢也不合理，經評估相關設施改善後調高，預計6月底前公告新的速限。
公路總局指出，該局正進行北宜公路現況相關幾何設計調查作業，預計110年3月底前完成初步資料收集、6月底前完成相關設施調整改善及速限公告。在未完成調整改善及速限公告前，仍請依該路段速限小心行駛。公路總局表示，台9線北宜公路興建於民國35年，北起新北市新店區，南至宜蘭縣頭城鎮，全長約58公里，高低起伏約525公尺，採四級山嶺區設計，設計速率40km/hr，現況速限40km/hr。公路總局預計在6月底前完成相關設施調整改善及速限公告，可望調高速限。至於速限會調高多少，到目前為止公路總局尚未定案。據瞭解，部分路段速率可到每小時50公里，為避免造成用路人不斷變換速度的困擾，未來在相關路段設施改善後，不排除統一提高至50公里。日前，由於區間測速爆出資安顧慮，台灣機車路權促進會在臉書發起「228北宜乖寶寶運動」號召車友在228當天以「全線依法定速限行駛，不超速、不超車、不併行！」方式行駛北宜公路。新北市政府24日宣布暫時停用轄區內所有區間測速，就遭台灣機車路權促進會質疑是針對該活動的「緩兵之計」。