午睡被哥哥吵醒竟割喉殺人 判決出爐一審15年徒刑
記者李春台/桃園報導
2021-02-26 21:33:21
住在桃園市楊梅區的徐姓男子，去年1月在自家睡午覺，僅因哥哥從2樓窗戶進入，徐男就因為不滿被哥哥吵醒，竟持利刃將哥哥割喉慘死。桃園地院今（26）日依家暴殺人罪判處徐15年徒刑，徐男聽判後面無表情，父母則一臉無奈相偕離開。
徐姓男子去年1月間在楊梅住家睡午覺，因為不想被人打擾還將鐵門斷電。但當天下午哥哥與父母返家時，因鐵門無法開啟，哥哥只好從2樓窗戶攀爬進入屋內，這舉動導致徐男不滿被吵醒，竟趁哥哥背對他時以利器割斷頸部，造成氣管、動脈被割斷慘死。在樓下等候的父母因為遲遲不見哥哥下樓開門，只好找來鎖匠開門，進屋後才發現哥哥倒臥客廳血泊中氣絕多時。事後警方循線找到躲藏在汽車旅館呼呼大睡的徐男，當時徐男身上還穿著作案時的血衣，卻辯稱自己並沒有殺害哥哥，複訊後才坦承行兇，警方依家暴殺人罪移送偵辦。桃園地院今天下午對此案進行宣判，法官依家暴殺人罪判處有期徒刑15年，全案可上訴，但因兇嫌有精神思覺失調症，父母向法官求情，逃過無期改為有期徒刑最高期限15年。徐男出庭聽取判決結果時面無表情，旁聽的父母卻眼眶泛紅，對媒體追問是否會上訴時僅淡淡表示，「會再考慮看看」。
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