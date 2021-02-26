蘇貞昌：疫苗不足我不搶　沒人敢打我率先

（中央社記者范正祥台北26日電）國民黨立委林為洲今天質詢提及外界對於AZ疫苗比較沒有信心，建議到貨後行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中率先施打，讓大家有信心。對此，蘇貞昌答覆，「疫苗不足我不搶，沒人敢打我率先。」

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立法院新會期今天開議，邀請蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關COVID-19篩檢、疫苗整備及百億養豬產業基金相關事項的專案報告並備質詢。

林為洲質詢，指出目前幾種疫苗看起來，大家對於輝瑞BNT疫苗和莫德納疫苗的信心好像比較強，對AZ疫苗比較沒有信心。

他表示，很多立委今天質詢時都反映部分醫護人員對於施打AZ疫苗存有疑慮，可是AZ疫苗會比較先到貨，有些醫護人可能寧可等一下，不要先施打AZ疫苗。

林為洲說，行政院長和衛福部長也是防疫人員，是在防疫第一線，要不要先打疫苗？還是要再等？如果行政院長和衛福部長率先施打，展現信心，有助於防疫。

對於林為洲質詢，陳時中說，「第一批進來的疫苗如果不夠，我們不會跟人家搶。」

林為洲說，在別的國家，總統、總理都率先施打疫苗，很多都如此，倒不是貪生怕死的去搶疫苗先施打，反而是展現對於疫苗有信心，敢先施打，讓大家有信心。

陳時中答覆，「我對疫苗有信心」。蘇貞昌也說，「疫苗不足我不搶，沒人敢打我率先。」（編輯：蘇龍麒）1100226