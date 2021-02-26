鄭麗君回任青平台推轉型　否認與選舉有關

（中央社記者王心妤台北26日電）中華文化總會今天召開會員大會，前文化部長鄭麗君卸任後回任青平台基金會董事長，她會前受訪表示基金會轉型與選舉無關，期待透過平台凝聚未來社會願景並促進社會對話。

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鄭麗君去年5月卸任文化部長後，回任創立的青平台基金會擔任董事長，她回任後新設「永續民主研究中心」及「民主治理學院」，同時新增民進黨副秘書長林飛帆、台北市黨部主委吳怡農等年輕董事。

鄭麗君今天出席中華文化總會會員大會前受訪表示，青平台基金會成立10年，轉型與選舉無關。她因演講有了跟年輕人對話的機會，更加體認「年輕人的未來就是台灣的未來」，盼「民主治理學院」邀請社會各界前瞻台灣未來並促進社會對話。

對於有媒體認為鄭麗君大幅改組青平台基金會是打造「影子內閣」，她否認青平台為影子內閣，並說：「『永續民主中心』定位是社會智庫，希望各界邀請年輕人前瞻台灣未來。」期待邀請公民社會每個人思考未來，「這是政治人物該做的事，也是每個公民做的事。」

問及未來是否排斥選舉或任公職，鄭麗君則拿出命名為「下一步」的基金會新空間表示，「大家問我下一步就好像給我機會為研究中心計畫打廣告，我希望大家來這邊是討論台灣社會下一步。」（編輯：陳仁華）1100226