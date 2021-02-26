新冠疫苗接種順位出爐 醫療防疫人員優先
記者張志康/綜合報導
2021-02-26 22:36:59
衛福部疾管署今（26）日在官網公布「嚴重特殊傳染性肺炎疫苗專區」，也同時公布了公費疫苗接種順位。首位是維持醫療量能人員，其次是防疫人員；至於高風險接觸者，如國籍航空機組員、國際商船員、防疫車隊駕駛、在港埠需接觸旅客與外籍船員者、防疫旅館第一線人員等。
疾管署公布的新冠疫苗接種順序，位居第4順位的是因特殊情形必要出國者，該項目由各該主管機關提具需求說明、預估接種人數及時程，向中央流行疫情指揮中心專案申請。再視疫苗進口期程及供應量整體評估提供。包括了因外交或公務奉派出國人員、以互惠原則提供我國外交人員接種之該國駐臺員眷等，以及代表國家出國之運動員或選手。第5順位是維持治安的警察、憲兵。第6順位為維持機構及社福照護系統之人員及其受照顧者。第7順位為維持國家安全正常運作之軍人與軍事機關及國安單位之文職人員。接下來的第8順位為65歲以上長者；第9順位為19到64歲具易導致嚴重疾病的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者；第10順位為50到64歲成人。疾管署表示，實施接種1-2個月後，倘國內疫苗有餘裕，屆時再由指揮中心評估釋出一定數量，以滿足民眾自費接種需求。主要對象包括相關商務人士、出國工作、留學或就醫等，配套措施由疾病管制署另行規劃。