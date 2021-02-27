歐盟領袖峰會　加快疫苗接種及擬推接種證書

（中央社記者唐佩君布魯塞爾26日專電）歐洲聯盟（EU）領袖今天結束視訊峰會，聲明表示目前疫情依舊嚴峻，歐洲必須堅持嚴格防疫限制，同時努力加快疫苗接種，可望在夏天前在歐盟境內推出疫苗接種證書。
歐盟27個成員國2月25日至26日舉行領袖視訊峰會，今天在會後發布聲明表示，歐洲仍與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）對抗中，且由於變種病毒帶來新的挑戰，因此歐盟必須堅持嚴格的防疫限制。聲明說，所有會員國已開始接種疫苗，且歐盟疫苗戰略確保所有會員國都能獲得疫苗，但即使如此，仍需要加快疫苗的授權、生產及接種速度。由於先前部分疫苗廠商削減供應量，歐盟領袖強調疫苗廠商必須確保疫苗生產的透明度，並遵守契約規定的交貨期限。至於在國際間討論的疫苗護照，歐盟則稱為疫苗接種證書（vaccination certificate），為有助緩解邊境限制與恢復旅行，歐盟領袖在這次會議對今年夏天前推出疫苗證書達成政治共識，但對於證書確切用途仍有不同看法，呼籲繼續討論。昨天德國總理梅克爾（Angela Merkel）表示，各國在已有共識下，她相信在3個月內、也就是夏季來臨前可以實施。這次會議也討論國際情勢，聲明指出歐盟將繼續採取更具戰略性的方針，特別是在安全和國防方面，促進歐盟的利益和價值觀以及應變和準備能力，有效應對所有安全威脅和挑戰。歐盟表示將與北大西洋公約組織（NATO）密切合作，與聯合國和主要區域夥伴加強關係，特別點出期待與美國新政府對話，制定一項強大而雄心勃勃的跨大西洋合作議程。（編輯：郭中翰）1100226