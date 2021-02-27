公債利率飆升影響延續 美股道瓊收挫469點
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-27 07:00:49
近日美債殖利率飆升，25日突破1.6％創一年新高，讓投資者擔心聯準會是否可能被迫削減QE或提早加息，加上科技類股持續賣壓籠罩，繼25日道瓊工業指數下跌559點、美股全面收黑後，26日道指再以下挫469點做收。
當地時間26日美股收盤，道瓊工業指數收低469.64點，或1.5%，報30932.37點；標普500指數收低18.19點或0.48%，報3811.15點；那斯達克指數收高72.91點或0.56%，報13192.34點；費城半導體指數則上漲68.46點或2.28%，報3067.62點。分析指出，美債息急升雖一度引發市場恐慌，導致美股週四一度急瀉，但隨着債息週五稍為回落，10年期美債殖利率由最高1.6%回落至1.4％附近，市場氣氛亦有所緩和。然而總結已過全週，美股的表現大致仍不太理想，道指、標指、那指分別累跌1.78%、2.45%、4.92%，其中標指和那指均連跌兩週，後者更創自去年10月30日以來最大單週跌幅。此外，美國總統拜登(Joe Biden)推出的1.9兆美元（折合新台幣約54兆元）新紓困案，26日將於美國眾議院表決，料能順利通過，並於下週送到參議院進行下一輪表決。