法中領袖通話未談新疆議題　遭重批政治錯誤

（中央社記者曾婷瑄巴黎26日專電）法國總統馬克宏和中國國家主席習近平昨晚通話，根據新聞稿表示，雙方並未特別提及香港、新疆議題，引起許多政治人物不滿，並表示這是一個嚴重的「政治錯誤」。
根據法國與中國今天公布的新聞稿表示，馬克宏（Emmanuel Macron）和習近平昨晚通話，就2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的多邊回應、法中策略性夥伴關係、緬甸議題等進行討論。新聞稿中並未特別提及新疆穆斯林維吾爾族的議題，但隨後艾里賽宮（Elysee）保證，馬克宏有談到這個敏感的議題。馬克宏在通話中再次呼籲北京盡快批准禁止強迫勞動的「國際勞工組織」重要公約。總統辦公室今天下午向媒體強調，「馬克宏對新疆的立場毫不模糊且在每次會談中都會重申」。在馬克宏發表此番言論前，許多法國政治人物都對總統沒有向習近平提到維吾爾議題而感到憤怒。歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）在推特帳號中寫到：「一個沒有榮譽也沒有勇氣的總統。」國會議員歐佛蘭（Matthieu Orphelin）將其評為「政治錯誤」。他也在社群媒體上說，「共和國總統顯然應該談及維吾爾族令人無法忍受的情況」。法國策略研究基金會（FRS）研究員暨巴黎政治學院（Sciences Po）教授波恩達茲（Antoine Bondaz）則在推特上說：「馬克宏沒有提及人權問題，尤其是香港與新疆議題，有鑑於現況以及外長勒德里安日前在人權理事會的發言，這讓人無法理解。這是一個嚴重的政治錯誤。」法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）24日在日內瓦聯合國人權理事會譴責中國對維吾爾人採取「制度性壓迫」；對此，中國駐法大使館則譴責「借人權之名干涉他國內政」。根據多個國際人權組織指出，有超過100萬名維吾爾族人被囚禁於新疆再教育營；馬克宏去年曾批評其壓迫行為「令人無法接受」。據艾里賽宮表示，馬克宏向習近平表達「對緬甸情況的極度關切」，但北京直到現在仍拒絕談論緬甸的軍事政變。兩國總統在這次通話中彼此道賀2020年底簽訂的歐中投資協定，習近平也同時期望「協定能盡快生效」。雙方新聞稿都強調兩國領袖對推動民用核能、航空產業以及農業生產等經濟關係的承諾。巴黎過去幾年來都努力向中國推銷核能處理廠，一個價值100億歐元的投資。法國也企圖利用英國脫歐的機會站穩金融地位，習近平則「支持巴黎成為國際金融中心」。（編輯：高照芬）1100227