連假首日避開6地雷路段 早上這些路段車多40公里以下
記者許家禎/台北報導
2021-02-27 08:34:53｜2021-02-27 08:35:02
今（27）日是228連假首日，高公局預估，今日國道重點壅塞路段與時段，包括國一南向7到15時楊梅到新竹系統、8到16時彰化至埔鹽系統。國三南向7到12時三鶯到關西、9到12時烏日到霧峰。國五南向5到16時南港系統到坪林。國一北向10到12時圓山到大華系統，而早上8點過後，部分地段已經出現車多現象，提醒用路人注意。
高公局統計今日截至上午6點，國道全線交通量為8.4百萬車公里，預估本日交通量為115百萬車公里，為三天連價中最大量的一天。而國五早上6點南向雪隧通過量為6358輛次，較去年同期連續假期首日減少18%，主要是去年同期到凌晨車輛才舒緩，今年未有此狀況，但早上6點過後南向南港與石碇開始出現車潮。高公局預計雪隧在7點過後也會開始出現車多，尤其國五南向南港到頭城路段估壅塞到下午4點。另外，國一南向楊梅至新竹系統同樣也是從8、9點，壅塞到下午4點。南向彰化系統至埔鹽系統壅塞時間約在8、9點到下午5點。南部國十東向仁武到燕巢則會在中午呈現壅塞狀況。而早上北部地區有起事故，其他地區車速正常，中南部早上7點也大致正常。但根據高速公路1968顯示，早上8點左右，南港系統、平鎮系統中壢到楊梅、鶯歌系統的土城到龍潭，還有湖口至竹北，車速約在40公里以下。