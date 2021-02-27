小孩要顧好！誤闖工地跌水泥攪拌機 陸4歲童重傷命危
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-27 09:42:14
中國湖南近日發生一起驚悚意外，1名4歲女童與鄰居小朋友結伴外出玩耍，途經一處工地時，不知怎麼的竟跌入還在運轉的水泥攪拌機裡，等到被發現並送醫時，小女孩已經重傷並昏迷不醒，全身多處出血及骨折，仍未脫離險境。家屬痛批工地管理存在嚴重疏失，但也承認自己未充分盡到監護和照看的責任。
綜合陸媒報導，事發在24日傍晚，湖南衡陽一名李姓男子，其4歲女兒和鄰居2名小孩一起外出玩耍，而事發工地就在離家不遠處，幾個孩子玩著玩著，就不小心闖入工地。不久後李男就收到鄰居通知，說女兒出事了。據李姓男子回憶，當時工地空無一人，而攪拌機就露置在人行道上沒斷電，女兒不知怎麼跌入攪拌機裡，因為機器的強大攪動力，多處骨折出血，情況危急：「當時她情況很嚴重，縣級醫院說她快不行了。後來我們把她轉到了衡陽南華大學附屬第二醫院，醫生來救治的時候，說她瞳孔放大，情況很危急。她全身很多地方骨頭碎了，肺部出血，肝出血，頭部骨折，頸椎骨折，肩骨頭斷了，盆骨斷了，小腿斷了……現在還在重症病房搶救。」李男指出，出事的攪拌機就放置在人行道上，工地緊靠著自己生活的小區，沒有設置什麽圍欄，也沒有警示標語，十分簡陋，而且事發時，工地停工、攪拌機卻未斷電，也是造成事故的原因。院方表示，女童住重症病房的費用需要20萬人民幣(折合新台幣約86萬)，對李男一家來說是不小的負擔：「孩子出事的時候我不在，也有一定的監護責任，我現在就希望我們雙方一起湊錢救我女兒。」事發後警察聯繫到了工地的負責人，一開始對方只願意賠償3000元，後來又說5000元，但李男都沒有接受，覺得對方根本弄不清楚狀況；隔天工地又再次聯繫，並提供了5萬元的賠償費用，李姓男子表示，他現在只希望女兒趕快醒過來，至於後續仍需的治療費用還不好說，只能到時再想辦法。