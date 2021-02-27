228連假何處去？ 草屯戶外恐龍展栩栩如生最吸睛

228連假何處去？賞櫻踏青之外，南投縣草鞋墩人文觀光夜市戶外大型恐龍展，多款經典恐龍造型，搭配機械和聲光，模擬恐龍動作習性是親子同樂首選。元宵節開展首日，特別邀來台灣小姐李芷儀跟王慧萍，現場教小朋友製作造型可愛恐龍小提燈，體驗提燈夜遊慶元宵樂趣。

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元宵節是華人重大節日，往年各縣市紛紛舉辦燈會同樂，今年因為疫情影響，包括台灣燈會全多停辦，為了打造元宵小過年氣氛，並且搶攻228連假商機，南投縣草鞋墩人文觀光夜市，趁機推出戶外大型恐龍展，即日起展至4月29日，每天上午9點到晚上7點，假日延長到晚間9點，親子逛夜市好吃好買外，還能參觀恐龍展，與栩栩如生各類恐龍逗趣互動。

▲草屯草鞋墩人文戶外觀光夜市的恐龍展，配合元宵節連假邀台灣小姐教小朋友做恐龍提燈，讓小朋友樂翻了。（圖／主辦單位提供）

戶外恐龍展開幕即吸引大批人潮湧入，尤其昨晚元宵夜小過年，戶外恐龍展為了送給親子小確幸，特別開放免引入場參觀，還發送恐龍小提燈，吸引不少家長帶著孩子排隊領取，並由台灣小姐王慧萍及李芷儀教導小朋友組合恐龍小提燈，開心跟著父母入場參觀。

▲▲228連假何處去？台灣小姐王慧萍及李芷儀邀民眾參觀 草屯戶外恐龍展。（圖／主辦單位提供）

恐龍展展出多款經典恐龍造型，搭配機械和聲光，模擬恐龍動作習性很吸睛，諸如草食性恐龍模樣可愛搭配眨眼甩尾動作超逗趣；巨大暴龍則張牙舞爪發出怒吼，聲勢驚人。迅猛龍三五成群展現群體狩獵特性，是一項既休閒又知性展出，連假親子同樂首選。