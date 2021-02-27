「支持藻礁公投不等於擁核！」 時力與環團連假衝刺連署
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-27 12:39:22｜2021-02-27 13:45:19
環保團體發起的「藻礁公投」連署告急，時代力量今天(27日)與環保團體共同舉行「衝刺藻礁公投時力全國總動員」記者會，宣示全國總動員做最後衝刺，在截止日前募集更多連署書，並強調支持「藻礁公投」不等於「擁核」，執政黨別再散布假消息。
時力黨主席陳椒華表示，時力從2017年起一直支持藻礁公投，2017年她也親自參與環評會議，了解環團的想法與工業港的問題；發起這次公投是因為政府鴨霸式的通過，事實上參與很多環評的專家學者是反對，沒有釐清工業港900公頃對藻礁的破壞，絕不是政府說200公頃縮小成20公頃就不會造成破壞。陳椒華強調，時代力量長期反核，支持「藻礁公投」絕對不是「支持核四重啟」，也呼籲新北市長侯友宜應對中油第三接收站移至台北港的替代方案表態，也認為可以考慮其他的替代方方案，但執政黨政府必須超前部署。台灣蠻野心足協會理事長、藻礁公投共同領銜人陳憲政表示，協會以反核為主要訴求，並不會因為這次公投就改變反核立場。他批評，台電說觀塘液化天然氣接收站不蓋會缺電是在說謊，呼籲政府提供評估資料、召開公聽會與辯論會來公開辯論，由學者專家來解釋，環團呼籲卻遭到總統府秘書長否決。台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，最近很多謠言說「支持藻礁就是重啟核四」，這是很明顯的謊話，但是公投理由書就說能源轉型就是支持非核減能，更不能把天然氣接收站蓋在船隻容易擱淺的地方。台電為了打壓藻礁公投，把缺電問題越說越嚴重，也應該出來說清楚，政府更不該為了打壓藻礁公投而一再製造假消息，甚至動員網軍說支持藻礁就是「中共的同路人」。對於經濟部與台電解釋中油第三接收站開發面積已縮小剩10分之1，政治大學地政系教授徐世榮認為這只是話術，他質疑整個港區面積完全都一樣，若沒有變更土地的地目，仍是特定事業專用區，即使用「降低開發面積」的說法也沒有意義，徐世榮反問「台電與中油有變更地目嗎？」他主張應將全港劃設成「自然保育區」這樣才有意義。徐世榮怒批民進黨強調「台灣意識」，在228前夕一手操弄228議題，但另一手掠奪土地、環境掠奪。時力表示，228連假將在全台19處串連設攤，設立藻礁公投連署點。除了時力外，台灣民眾黨也加入藻礁公投連署活動，立委蔡壁如今日下午將在苗栗縣三義鄉勝興車站、3月1日下午在桃園市虎頭山，一起為藻礁公投連署拚最後衝刺。