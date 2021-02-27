台股重挫！謝金河：過大乖離修正 投信看後市仍很正向
記者許家禎/台北報導
2021-02-27 11:32:39
受到美債10年期美債殖利率攀高、美股收黑影響，昨（26）日台股終場下跌498.38點，跌破萬六關卡，月線失守，外資單日賣超逾944億，更是史上最大。為此，財信傳媒董事長謝金河今（27）日po文指出這場「小股災」是全球股市大漲後的過大乖離修正，但他也認為各家企業投資價值，會在股利政策下被重新評價。而針對後市，有投信業者認為，資金動能及基本面支撐下，台股行情依舊正向。
財信傳媒董事長謝金河今（27）日以「債市風暴：預演小股災！」為題po文，指出10年債殖利率一度衝上1.614%，這給了全世界股市帶來沈重壓力。包含台、日、港、印度股市跌幅都超過3%上演著小股災。他指出，其實這是去年第四季以來，全球股市大漲後的過大乖離修正。謝金河也以德國投機大師科斯托蘭尼「老人與狗」的理論說，就像老人遛狗，不論小狗跑主人多遠，最後還是要回到主人身邊。因此漲幅愈大的，回檔修正壓力也愈大。像特斯拉從900.4殺到682.2美元，香港暴漲的新經濟股，如快手從417.9殺到305港元、小米從35.9殺到25.15港元、比亞迪從278.4狂殺到195.3港元。謝金河指出，台股更成了外資提款機，外資單日賣超944億元，外資賣超台積電63750張、聯電71411張、聯發科3822張、鴻海56513張、台達電9041張，認為台股是美債風暴下顯著的受害者。但他也認為短期債市殖利率暴衝機率不大，這一波債市殖利率拉升、美元轉強，資源重新洗牌，接下來是各家企業公告今年配發的股利政策，企業的投資價值又會在這個地方重新評價。而針對近期台股表現，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中則表示，盤勢陷入盤整，主要是由於疫情逐漸緩解，加上受到美債10年殖利率上升到1.5%的心理關卡，市場擔心部分資金移轉效應，影響股市投資氛圍所致，先前漲多的電子股料短暫休息，資金暫時移往後疫情下的受惠股。不過，蕭惠中認為長期仍看好科技類股的表現，因為在資金動能及基本面支撐下，包括載板、面板及零組件等供需仍持續吃緊。後續觀察上，可關注終端需求與庫存變化，再來是持續留意美債走勢，作為觀察全球資金板塊以及投資氛圍的參考。目前短期不宜追高，這段期間可留意低基期或轉機標的。