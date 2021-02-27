連假出遊崗山之眼　岡山分局Q版警察提醒莫違規

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岡山分局長王世芳非常關切岡山、燕巢、橋頭、梓官彌陀與永安等六個行政區域交通安全問題，尤其每逢例假日均有許多民眾前往岡山逛廟宇、嚐羊肉美食、梓官區蚵仔寮漁港採買魚貨或大、小崗山風景區登山等景點遊玩，今年228假期適逢連假，岡山分局也依照「重要節日之連續假期交通疏導計畫」規劃相關交通疏導勤務。
岡山分局針對「崗山之眼」的聯外道路均有編排員警實施交通疏導，此外，希望來遊玩的旅客，請勿將機車停放於人行道上，機車請停放於各停車場合法停車格位內，岡山也針對沿途紅線禁止停車及接駁站區的違規停車加強取締。上山路線仍僅開放接駁車、.簽約計程車、相關公務車、殘障車輛及領用通行證之車輛進入管制路線，觀光局仍持續管制一般民眾車輛進入。同時岡山區大莊路2巷口管制上山車輛，請遊客遵循沿途設置之停車管制路線牌面及管制人員之指揮，前往各停車場(大莊公園停車場小客車83格、菜寮路停車場小客車13格、阿公店森林公園小客車79格、阿公店水庫管理中心小客車113格)停放車輛。至於，外地旅客如要駕車前來，相關前往「崗山之眼」之交通路線，分別為自國道1號南下岡山交流道右轉介壽東路、右轉聖森路直行，右轉嘉新東路，直行通過國道1號上方穿越道路橋，再接大莊路，便可到達「大莊公園停車場」停車。另一條則由國道10號下面前埔交流道，左轉鳳東路直行、右轉角宿路直行，進入中興路再接工程路、菜寮路，即可抵達「阿公店水庫管理處停車場」、「阿公店森林公園停車場」及「水庫路停車場」停車。