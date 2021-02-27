連假走訪蚵仔寮漁港 岡山分局建議善用大眾運輸
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-02-27 21:23:28
蚵仔寮漁港是南臺灣最大且知名的「現撈仔」生產地漁港，不論是生鮮海產或熟食，每逢假日都吸引大量遊客前來觀光，岡山警分局預期228連續假期會湧入大量旅客及車潮，將依照「重要節日之連續假期交通疏導計畫」規劃相關交通疏導勤務，全力投入交通疏導，避免塞車及交通事故。
岡山分局針對「蚵仔寮漁港」周邊道路(漁港一路與港七街及漁港一路與港九街)均有編排員警實施交通疏導，此外，希望來遊玩的旅客，請勿將汽、機車停放於紅線上，應將汽、機車請停放於停車場及合法停車格位，另本分局將會針對漁港周邊紅線違規停車加強取締，讓出遊的旅客能順利、平安的到達美麗的「蚵仔寮漁港」，盡情享受海風及享用眾多海鮮美食。外地旅客如要駕車前來蚵仔寮漁港，相關交通路線，提供用路人參考：一、國道路線：(一)國道1號岡山交流道下→沿縣道186線經安招路→經介壽路→接台19甲→經介壽西路→經石潭路→經大舍東路→經赤崁東路→左轉赤崁南路→經光明路→到底左轉通安路→右轉中正路→右轉港九街→蚵仔寮漁港。(二)國道3號燕巢交流道下→左轉鳳東路(台22線)→接旗楠路→右轉土庫一路→接德民路→右轉右昌街(台17線)→接德中路→再接典昌路→左轉通港路→右轉漁港一路→蚵仔寮漁港。二、大眾運輸：到高鐵(左營)/台鐵(新左營)/捷運(左營) 後站轉乘紅53公車(B-蚵仔寮漁港、D-漁故鄉(步行約3分鐘)即可抵達。警方呼籲前往蚵仔寮漁港觀光民眾，除自行駕車前往外，並建議多善加利用大眾交通運輸工具、共乘計程車前往，以避免壅塞車流影響遊興。最後再次提醒出遊民眾，應注意行車秩序勿隨意違規(併排)停車、超車，依序前進以維交通順暢安全。同時提醒228連續假期前來梓官地區遊玩的旅客，行經本分局轄內各路口能「慢」、「看」、「停」，多看一眼提醒自己及家人行車減速慢行，讓快樂假期出遊能開開心心遊玩、平平安安回家，度過一個歡樂愉快的連續假期。