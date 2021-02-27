美前防長：台海局勢非常危險 應考慮放棄戰略模糊
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-27 12:21:18
兩岸緊張不斷升溫，美國方面自拜登總統(Joe Biden)上任後，雖然多次喊話要與北京競爭並譴責中共迫害人權、隱匿疫情，但與川普時期比起來，力道仍顯不足。曾於小布希、歐巴馬政府擔任國防部長的蓋茲（Robert Gates）26日表示，台海局勢非常危險，建議美國政府應放棄過去對台的戰略模糊方針，向北京表明美國會在必要時刻協防台灣。
綜合媒體報導，蓋茲26日參加《華盛頓郵報》的線上活動，與主持人進行對答，訪談尾聲被問到中國對台灣造成的威脅，以及如何評估台海現狀等問題時，坦言他認為情況非常危險，而在美中的多方競爭中，台灣局勢是最讓他擔心的部分。蓋茲表示，習近平致力於在任內解決港台問題，好讓自己達到跟毛澤東一樣的地位，而隨著中國軍事實力的增強，不排除可能會對台採取行動。他個人推測習近平可能會對台使用「蠶食戰略」(Nibbling Strategy)，一點一滴的拿下靠近中國的台灣屬島，同時不斷派戰鬥機、轟炸機、軍艦等對台施加威脅。至於美國的因應，蓋茲則指出，或許美國是時候要認真考慮，放棄對台的戰略模糊方針，並明確告知北京，若無緣無故對台灣採取行動，美國將支持台灣；但同時也是讓台灣知道，若單方面採取行動，如以尋求獨立改變現狀，就只能靠自己了。