緬甸駐聯大使舉三指聲援抗爭　感性籲國際阻政變

（中央社仰光27日綜合外電報導）緬甸駐聯合國大使自稱代表翁山蘇姬的民選政府向聯合國呼籲，「動用任何必要手段」來阻止軍事政變。隨著示威規模擴大，緬甸警方也更加雷厲風行鎮壓與逮捕群眾。
緬甸軍方本月1日發動政變，逮捕民選領袖翁山蘇姬和所屬政黨「全國民主聯盟」（NLD）許多高層，並宣稱去年11月大選舞弊，而全民盟當時大獲全勝。軍方奪權引發數以十萬計民眾走上街頭，緬甸局勢自此陷入動盪之中。路透社報導，民主倡議人士說，今天預計會展開更多抗議行動。商業大城仰光部分地區已出現警力部署。緬甸駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）昨天告訴聯合國大會，他的發言代表翁山蘇姬政府，並懇請聯合國「動用任何必要手段，對緬甸軍方採取行動，為緬甸人民提供安全保障」。覺莫敦向擁有193個會員國的聯大表示：「我們需要國際社會進一步採取最強硬的可能行動，來立即終止這場軍事政變，阻止對無辜民眾的壓迫…並恢復民主。」覺莫敦語畢獲得掌聲。覺莫敦在朗讀代表緬甸合法政府的民選政治人物聲明時，似乎情緒湧了上來。這位職業外交官也在發言最後高舉三指來向抗爭者致敬，並宣告「我們的信念會戰勝」。路透社尚無法取得緬甸軍方的回應。反軍方民眾盛讚覺莫敦是英雄，在社群媒體湧入感謝的訊息。一位示威領袖在臉書（Facebook）上寫道：「人民會贏，掌權的軍政府必敗。」聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine SchranerBurgener）敦促聯合國表達一個集體「支持民主的明確訊號」，並告訴聯大，任何國家都不應該承認或合法化緬甸軍政府。中國代表並未批評政變，稱這是緬甸的「內部事務」；新加坡則表示，對手無寸鐵的平民使用暴力是不可原諒的行為。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1100227