連假首日上午車多 中午三鶯、新竹系統部分路段「紫爆」
記者許家禎/台北報導
2021-02-27 12:35:18｜2021-02-27 12:37:17
今（27）日為和平紀念日連續假期第1日，中午國3鶯歌系統樹林至關西服務處，車速僅40公里，其中三鶯到鶯歌，以及大溪到龍潭「紫爆」，車速20公里以下。另外，湖口到竹北同樣「紫爆」，竹北到新竹則是40公里以下。國五則大致還算順暢，車速在40到60公里，以及60到80公里之間。
高公局指出，預估本日交通量為115百萬車公里，為年平均平日(3.5百萬車公里)之1.8倍，是三天連假中最大量的一天。並預判今日壅塞路段與時段包括：包括國一南向7到15時楊梅到新竹系統、8到16時彰化至埔鹽系統。國三南向7到12時三鶯到關西、9到12時烏日到霧峰、國五南向5到16時南港系統到坪林、國一北向10到12時圓山到大華系統，提醒用路人注意。今日相關疏導措施包括：0-24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。在其他公路部分，截至上午11時止，除台86線與台19甲路口附近車多，已啟動疏運機制外，其餘轄區省道等各路線交通順暢。另公路總局指出，為配合新冠肺炎疫情防治，阿里山國家森林遊樂區有入園人數管制，接近管制上限時將簡訊通知附近遊客轉往其他景點。