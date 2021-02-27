遏止不法歹徒氣焰　大甲警擴大臨檢掃蕩安定民心

由於國內近日接連發生數起重大治安事件，為避免不良模仿效應造成治安危害，展現嚴正執法決心。大甲警分局配合警察局執行110年第一次「安城專案」，自26日起至28日連續3天，實施封閉式高強度臨檢及掃蕩黑道幫派、槍、毒，期澈底肅清暴力亂源，安定轄區治安狀況。

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此次「安城專案」，由大甲警分局長李建興親自率隊執行，由分局各外勤單位主管及員警組成快打部隊，李建興主持勤前教育要求各單位面對街頭聚眾鬥毆須強化事前、事中、事後三階段處置作為，配合警察局自行建置「街頭聚眾鬥毆資料庫」進行大數據分析，掌握犯罪預警情資，事前有效聚焦鎖定易滋事對象及場所，進而針對所涉幫派組合、暴力討債集團打擊；事中立即啟動快打部隊嚴正執法，以刑法第149、150條聚眾鬥毆罪究辦；事後全面溯源追查相關犯罪網絡，秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，遏止暴力犯罪發生。

李建興表示，對於聚眾滋事必須做好預防措施，因此針對轄區易聚集場所等10餘處治安顧慮場所、路檢處所36處等，實施高強度攻勢勤務，佐以周邊聯外道路封閉式路檢，落實可疑人車盤查，宣示警方犯罪打擊無假期、犯罪發生零容忍，以有效發揮打擊犯罪，安定社會民心。