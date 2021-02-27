幸福「台61線」西濱公路　228連假來台中海線小旅行

台61線(西濱快速道路)串聯台灣西部充滿人文歷史及自然生態的海岸線，沿線的旅遊美景更是各具特色，台中觀旅局精心推薦「台61線海線小旅行」邀您在228連假期間沿著台61線走訪「台中海線」的精選及私房景點，體驗海線特有的觀光魅力和觀賞自然的美景。

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中市府觀旅局長林筱淇表示，台中海線地區透過台61線的延伸，串聯了台中地區大甲、大安、清水、梧棲與龍井，每一個地區都具在地特色與亮點魅力，從台中海線最北端的大甲松柏漁港至匠師的故鄉休閒農業區開始、有大安濱海樂園放鬆遛小孩的豪華露營新選擇、生態豐富的龜殼生態公園、國際級景點高美濕地、觀光漁市梧棲漁港、大小朋友都愛的頂魚寮公園、充滿樂高特色的便利超商、購物享美食的梧棲老街、一直到台中海線最南端具希臘特色的自行車道龍井麗水驛站等都值得造訪。

另在西濱公路大甲路段有一座象徵媽祖轎身意象的脊背橋，開車經過就像「躦轎腳」一樣，感受媽祖的慈祥及保佑，台61線沿線緊鄰海岸線處處打卡拍照的好景點，可以慢遊海線放鬆身心靈提升免疫力，盡情享受台61線沿線的美景。

林筱淇提到，台61線沿途的美食伴手禮更是琳瑯滿目，除了在濱海樂園豪華的露營區有全包式海鮮大餐，附近還有大安區農會釀造的在地燒酒芋燒酎、薯燒酎、飛天豬、美味糕餅點心等最佳伴手禮可以採買，不管是要送禮還是買回家犒賞自己都是最佳的選擇。