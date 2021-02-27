中國政治操作禁台農產 「自由鳳梨」國際友軍紛現身
新頭殼newtalk
2021-02-27 13:49:41｜2021-02-27 13:51:22
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昨（26）日中國以台灣鳳梨多次檢出介殼蟲為由，宣布自3月1日起停止進口台灣鳳梨。台灣鳳梨約9成出口中國，導致農民損失慘重，外交部昨（26）晚在推特呼籲，支持台灣鳳梨，今（27）日許多綠營政治人物紛紛在社群上響應「自由鳳梨」。民進黨立法委員王定宇於臉書指出，國際正開始為台灣鳳梨發聲，並貼出赫德遜研究所日本所副主任（Riley Walters）推文：「沒什麼能比得過澳洲紅酒配上台灣的鳳梨酥，嚐起來就像自由」。王定宇稍早表示，經貿是互利關係，但因中共拿經貿當武器才與美國發生貿易戰，當中共發動「經貿突襲」時，都考驗各國政府的應變能力，「而中共這種做法，難怪會成為世界上最被討厭的國家。」駐美代表蕭美琴今日在推特上貼出鳳梨合照，推文寫道：「是時候來點鳳梨了！」並在文末附上「自由鳳梨」標籤。此外，不少民進黨縣市首長也對此表態支持鳳梨農或啟動輔導、輔助等政策，綠營包括林右昌、鄭文燦、林智堅、陳其邁以及潘孟安。國民黨方面，新北市長侯友宜上午受訪稱，面臨中國問題，政府更應平心靜氣雙方溝通，侯友宜表示，目前正與屏東縣以及其他縣市連立溝通合作銷售鳳梨，一旦農民銷路有問題，願在新北推廣。至於台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲尚未公開針對中國鳳梨禁令做出評論。新聞來源為Newtalk 新頭殼延伸閱讀：中國政治操作封殺台灣鳳梨！ 作家曝「都市傳說」：恐旺到鬼界中國突禁台灣鳳梨進口 吳釗燮：記得自由紅酒嗎？挺自由鳳梨！核四不是觀塘三接替代方案 歐巴桑聯盟:國民黨不要假意關心