新冠疫苗公費開打納運動員與團隊 自費接種最快5月實施
記者許家禎/台北報導
2021-02-27 16:18:16
衛福部昨（26）日公布新冠肺炎公費疫苗十大接種順位，今（27）日指揮中心進一步補充說明，表示類別從九大增為十大，其中運動員、國手都被納入，同時運動員的團隊也一樣納入優先接種，強調為國爭光也要安全。至於自費接種部分，指揮中心表示要等公費開打後兩個月再來評估，預估最樂觀最快可在5月開放給台商或留學生自費接種。
指揮中心昨天公布之新冠肺炎公費疫苗十大接種順位，從原本九大類擴增為十類。順位首位是醫事人員、第2為中央及地方政府防疫人員、第3為高接觸風險第一線工作人員，包含國籍航空機組員、國際商船員、防疫車隊駕駛、在港埠需接觸旅客與外籍船員者、防疫旅館第一線人員等。第4為因特殊情形必要出國者，如因外交或公務奉派出國人員、外交人員與外國駐台員眷等、代表國家出國的運動員或選手（運動員新納入）。第5為維持社會運作之必要人員，如警察、憲兵。第6為機構及社會福利照顧系統人員及受照顧者；第7為維持國家安全正常運作必要人員，如軍人、國安單位人員。第8為65歲以上長者。第9為19到64歲具易導致嚴重疾病的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者。第10順位為50到64歲成人。其中運動員部分，指揮中心發言人莊人祥指出，國手們近期可能就要出國去東京奧運比賽受訓，要國爭光因此列入公費對象，至於國手、運動員周邊的相關人員與團隊是否也納入，指揮官陳時中表示「當然」！陳時中表示，他們為國爭光，尤其奧運是國際重要比賽，也是選手一生努力的目標，希望他們在安全情況下去參加，而選手們的團隊也一樣納入優先施打對象。至於團隊返國要不要居檢？陳回應，根據目前科學證據，還是有必要。而疫苗公費對象，未來開打是否比照流感疫苗分批施打？陳時中表示，優先順序要間隔多久，需看疫苗進來的量與施打狀況，而目前十個對象都還在造冊中，如果有其他需求者，也會討論納入。莊人祥則說，未來對象是否擴大（如兒童），還是要看採購與施打疫苗的狀況，也會針對臨床試驗結果，逐步擴充18歲以下兒童接種。至於自費疫苗的部分，莊人祥指出，需等公費接種1至2個月後，看現有採購疫苗量以及未來採購量來做配套，等國內疫苗有餘裕，就可以開始討論開放自費接種，目前來看最樂觀的情況下，最快可在5月開放台商與留學生自費施打接種。
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