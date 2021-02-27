中國禁台鳳梨 賴士葆：兩岸無法對話、農民進銷售寒冬
記者鄭宏斌／綜合報導
2021-02-27 14:57:41
中國大陸禁止台灣鳳梨，引發軒然大波。國民黨立委賴士葆透過臉書表示，沒有解決根本的九二共識問題，兩岸根本無法進行對話，等不到春暖花開，可憐的農民已經被判進入銷售的寒冬。他更質疑，「如果經濟制裁的惡夢成真，國人有多少新台幣可以因應搶救？」
賴士葆說，鳳梨輸出大陸合格率達到99.79%，介殼蟲問題不是很嚴重，可大可小，馬政府時代也出現過檢疫問題，都可以透過談判解決，為什麼現在遭已讀不回？賴士葆指出，農委會主委陳吉仲的特質或許很吻合蔡政府因為全面執政所帶來高傲顢頇、桀驁不馴的口味，然而可以確定的是這樣輕率又高姿態的閣員絕對不會帶給既看天吃飯還要看人吃飯的農民祝福，而是帶來禍端。賴士葆表示，貨銷不出去，農民的心在淌血，陳吉仲要國人用新台幣照顧農民，政府砸10億元搶救鳳梨，農民其實更驚恐的是會不會後續一連串啟動其它九成都輸往大陸的水果也受到經濟制裁。賴士葆說，長期以來，蔡政府進行雙軌並進，主流政策和發動側翼散播仇恨、歧視和對立的言論，讓兩岸關係更加惡化。我們何嘗珍惜兩岸的貿易順差？換了鴿派的邱太三，沒有解決根本的九二共識問題，兩岸根本無法進行對話，等不到春暖花開，可憐的農民已經被判進入銷售的寒冬。賴士葆也說，過去民進黨是如何去詆毁ECFA大陸單方面的讓利，民進黨是如何抵死不談兩岸服貿。如果經濟制裁的惡夢成真，國人有多少新台幣可以因應搶救？