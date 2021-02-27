部桃群聚事件44天 指揮中心檢討精進5大措施
記者許家禎/台北報導
2021-02-27 15:10:37
部桃群聚事件自1月11日發現首位院內感染個案，到2月23日最後4位接觸者解除隔離結案，歷經共44天。指揮中心為此今（27）日公布總檢討報告，認為病毒持續變異，醫院和社區感染的風險增加，因此除重新檢討流程外，也會結合資訊化工具，以及與自3月1日起實施，居家隔離也要一人一戶。
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日表示，部桃群聚事件確診21名本土個案，包括2位醫師、4位護理師、2位病人、12位家屬、1位外籍看護。部桃員工隔離542人、回溯專案隔離3501人、社區隔離845人，合計隔離4888人。1月18日成立前進指揮所，於2月7日解編，共21天。總計部桃清零計畫：檢測PCR 3,024人(含分院)、血清2,441人、環境767處，結果皆陰性。而在這起群聚病毒株特徵分析部分，共定序14案，均帶有L452R、I4205V、D1183Y、S13I、W152C突變，與加州變異株CAL.20C相同。羅一鈞指出，加州變異株CAL.20C特徵包括病毒量較高、傳播力增加、致病力增強、可能使疫苗效力下降。部桃群聚事件檢討及精進5大措施，像是院內感染預防管理措施；強化院內感染應變架構；優化疫調匡列採檢策略；試辦醫院接觸者自主提醒APP及其他資訊化管理；實施居家隔離1人1戶等。在試辦醫院接觸者自主提醒APP部分，利用藍芽技術紀錄接觸編碼，若確診者同意分享編碼，則符合告警條件（如在院內曾與確診者於2公尺內接觸）的用戶手機會出現APP告警畫面，由用戶自主向衛生單位通報。還有優化疫調匡列採檢策略，將不用受限狹義或累計的15分鐘，須考量距離遠近、確定病例病毒量高低、有無產生飛沫的動作（如咳嗽/打噴嚏/喊叫）及環境因素（通風/處於戶內或戶外/人群多寡）。今日也是中央疫情指揮中心提升為一級開設滿一周年，指揮中心指出，我國總確診數(發生率)為954例，每10萬人確診數4人，而國際上則是每10萬人確診數1473.5人。我國新冠肺炎死亡率總數9例，個案致死率0.9%，每10萬人口死亡數0.04人。而國際個案致死率為2.2%，每10萬人口死亡數32.82人。顯示台灣控制疫情成績佳。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。