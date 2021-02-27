影／老翁台61線撞護欄 警到現場空無一人：郎哩？
記者李春台/桃園報導
2021-02-27 15:21:11
一位70歲的老先生昨（26）日下午15時30分左右，駕駛小貨車行駛在台61線高架橋上撞上護欄，老先生可能是受到驚嚇，加上快速道路上車行量大速度又快，讓他十分驚恐，因此沿著路肩往前走離開事故現場。警方到達現場後沒有發現老翁，擔心他是否彈出車外跌落橋下，最後才在事故前方發現老翁，解除了這場虛驚。
警方表示，老翁當時行駛在台61線高架橋上25.3K外側車道，路面邊線處突然出現一顆落石，老先生閃避不急輾壓後，車輛竟往外側車道偏離，並擦撞了護欄百餘公尺後，小貨車才停了下來。當時天空正下著小雨，老先生驚魂未定的走下車，一路不知所措的沿著路肩往前走，看著後方車輛一輛輛高速駛來，驚慌的不知該怎麼辦。 所幸蘆竹分局外社派出所以及交通分隊員警即時趕到了現場，冒險管制交通，並在前方不遠處找到了他。員警安撫老先生情緒，並且召來拖吊車援救。老先生描述說「真的是嚇死了」。當老先生坐上警車離開現場時，深深吐了一口氣，感激之情也溢於言表。蘆竹分局呼籲，發生交通事故，請立即於車輛後方擺設警告標誌，人員並應站立於安全之處，並面朝後方隨時保持警戒，以免因二次事故而遭受危害。