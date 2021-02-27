挺鳳梨送醫護、看宋七力分身防肺炎？陳時中這樣說
記者許家禎/台北報導
2021-02-27 15:38:27
中央流行疫情指揮中心今（27）日舉行記者會，由於昨（26）日中國大陸宣布禁止進口台灣鳳梨，引發全台各地「挺鳳梨」的行動，還有許多單位機關站出來認購鳳梨。有記者問指揮中心也會送在醫院是禁忌的鳳梨給醫護同仁嗎？指揮官陳時中僅簡短回應「會繼續支持農產品」。另外，有宋七力信眾宣稱看到宋分身就不擔心得到新冠肺炎，陳表示「民間各種信仰都有，不要過度就好，科學還是最重要。」
中國大陸國台辦26日宣布，自3月1日起暫停我方鳳梨輸入。行政院農業委員會表示將動用10億預算，做好國內外促銷活動，保證鳳梨產地價格仍能維持在前2年平均價格水準之上。消息一出，許多公家機關、私人企業都發起「用新台幣讓鳳梨下架」運動。對於醫護人員來說，鳳梨諧音旺來，以往在醫院算是禁忌，但已經有醫生也加入響應挺鳳梨，如Icu醫生陳志金也在臉書喊出百無禁忌，「挺台灣鳳梨」、「鳳梨吃起來」，真的擔心就下班吃。因此有記者詢問，指揮中心也會送鳳梨給醫護同仁來挺鳳梨嗎？為此，陳時中僅簡短表示，「當然希望我們農產品賣得好，我們也會繼續支持相關的農產品」。至於近來有中華大日宗佛教協會創辦人宋七力的信眾，宣稱因為看到宋七力的分身就不擔心得到新冠肺炎，相關言論會不會開罰？陳時中回應，「民間各種信仰都有，大家心中有神也不錯，不要過度就好，科學還是最重要的」。