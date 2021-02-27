男童放學沒人接 警方關切發現背後原因讓人心酸
記者李春台/桃園報導
2021-02-27 15:45:36
桃園市大園一名9歲男童昨（26）日中午放學後，遲遲等不到人來接回家，也聯絡不上家長，最後老師只好將男童帶至派出所求助。經警方不斷努力下，總算聯繫到男童的母親劉姓女子，才得知劉女是因為遭逢離婚和住家火警等變故，導致無家可歸，一時精神壓力太大，才會忘了接小孩。警方隨後也通知社工單位協助關懷安置，讓母子倆有個棲身之處，暫時度過難關。
大園警分局三菓派出所所長沈鳳堯表示，26日下午轄內一間國小的老師帶著一名男童至派出所報案，稱男童中午就放學，但直到下午4點都沒人來接他回家，也聯繫不上家長，只好請警方協助。最後在員警的不斷努力下，總算與男童的母親劉姓女子聯繫上，通知她到前來接人，但劉女一到派出所後就痛哭失聲，員警及老師見狀立即上前關懷安撫。劉女表示，她與丈夫長期感情不睦，經常因為經濟及孩子教養問題發生爭吵，2人於是在26日上午前往戶政事務所辦理離婚，再加上其住家前2天發生火警，導致母子倆無家可歸，劉女一想到今後要獨自扶養孩子，就覺得壓力非常大，不知道該怎麼辦，甚至有了輕生的念頭。 員警得知後劉女的遭遇後也覺得鼻酸，隨即通知社工單位協助關懷及安置，讓母子倆有個暫時的棲身處所。劉女對於警方的熱心表示相當感動，也承諾會為了孩子好好努力生活下去，非常感謝警方的幫忙。
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