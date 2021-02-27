大潭藻礁其實是廢物石頭區？事實查核中心打臉：錯誤訊息
編輯中心/綜合報導
2021-02-27 15:55:22
桃園大潭藻礁議題全面延燒，環團和在野黨力拚「珍愛藻礁公投」第二階段連署月底達標，行政院則仍堅持第三座天然氣接收站蓋在現址。這幾日各種不同角度的意見說帖在網路流傳，其中有一種說法認為，「大潭藻礁區其實就是廢物石頭區，生態系其實已經爛掉很久了」。對此，事實查核中心列出3點查證打臉，強調傳言為「錯誤」訊息。
事實查核中心今（27）日在臉書發文表示，近日關於藻礁議題的討論，有一篇被廣傳的說帖認為，「大潭藻礁區其實就是廢物石頭區，跟一般漁港一樣，因為水太髒了...生態系其實已經爛掉很久了，它就是個七千五百年的石頭區...十年前那邊的海水能見度就已經沒有幾公尺，水混濁到沒甚麼你肉眼可見的可以存活」。這樣的說法為真嗎？對此，事實查核中心列出3點回應：一、大潭藻礁區的科學研究與環評報告均指出該地的藻礁生態。傳言稱「廢物石頭區」、「藻類已經很爛很爛」，並無科學依據。二、環境紀錄片工作者柯金源說，西北海岸為泥沙水質和懸浮微粒較高的海域，在高潮帶礁石有泥沙覆蓋，往低潮帶走，可見生機盎然的藻礁發育區。傳言稱「水混濁到沒有肉眼可見生物」，是因為只看到沙丘和藻礁接壤處，誤以為全是礁石。三、學者研究與環評調查均指出，大潭藻礁區有生物活動。傳言稱「水混濁到沒有肉眼可見的生物」，不是事實。事實查核中心最後結論，此傳言為「錯誤」訊息。（編輯：倪浩軒）