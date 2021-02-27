M41D戰車重返小金門展性能 陸軍將尋找新一代輕戰車
記者呂炯昌／綜合報導
2021-02-27 16:42:49｜2021-02-27 16:43:27
因應敵情威脅及外島幅員、地形、地貌等特性，陸軍金門防衛指揮部日前執行M41D輕型戰車接裝作業，接替原M41A3戰車，強化機動、打擊能力。據了解，由於M41D輕型戰車雖然經過性能提升，但是數量不多，且車齡已高，將尋覓其他輕型戰車替代方案。
1958年起美國開始軍援M41戰車，我國陸軍與陸戰隊曾擁有超過700輛M41A3型戰車，是美國之外使用M41戰車最多的國家。去（2020）年10月8日，金門烈嶼守備大隊一輛M41A3戰車在回營途中意外翻覆，造成官兵傷亡悲劇。蔡英文總統承諾部署新型戰車至小金門，以汰換服役超過60年的M41A3戰車。但是層峰高層評估後，認為M41D輕型戰車比較適合金門崎嶇地形作戰，且戰車使用的坑道不用再拓寬，因此拍板由軍備局209廠檢整妥善的M41D戰車運赴前線接手防務，目前國軍能使用的M41D不到30輛，首批8輛戰車已於去年12月底運抵烈嶼鄉九宮碼頭，接裝任務預計持續到今年6月底。1990年代初期，美國廠商聯合防衛公司曾有意出售我國M8輕型戰車，用來汰換M41戰車。M8輕型戰車配備105公釐主砲，火力較M41戰車強大，但是最後因為價格過於昂貴而作罷。1996年台海危機發生後，為提升外島防禦能力，原本編列200億元預算升級400輛M41戰車，但是由於美國同時宣布出售我國M60A3戰車，因此最後只升級50輛M41A3至M41D規格。在國軍精進案執行後，金防部兵力大裁撤，使用M41D的戰車營也被裁編回台。M41D改良射控與火砲系統，可射擊翼穩脫殼穿甲彈，最大特點是換裝 DDC 8V-71T 渦輪增壓柴油引擎，M41D的D就是英文柴油（ Diesel ）的縮寫，新型柴油引擎較為省油，安全性也較M41A3戰車的汽油引擎高。但國軍M41D戰車數量不多，且車齡已高，陸軍仍將尋找外島輕型戰車替代方案，現役車輛可供替代包括CM34 30鏈砲型雲豹裝甲車、標槍飛彈或拖式飛彈車。中科院也在研發105公釐戰車砲搭配8輪雲豹甲車車體，未來也可能是陸軍選項之一。另外，在終止M8輕戰車計畫後，美國國防部2019年啟動「行動保護火力計畫」，將採購500輛輕型戰車，合約要求輕型戰車火力將至少配備105公釐主砲、7.62公釐同軸機槍，重量低於40噸，每架C-17運輸機能夠空運2輛以上，如果能順利2025年能夠服役，每個步兵戰鬥旅能夠獲得14輛輕戰車。目前有2家廠商提供原型輕戰車加入競爭，分別是曾經投標M8計畫的貝宜（BAE）M8遠征輕戰車（Expeditionary Light Tank，ELT），重量約18噸、配備105公釐主砲，以及通用動力（GDLS）的獅鷲II型（Griffin II）輕戰車，重量29噸，配備120公釐主砲。如美軍大量採購能夠降低生產成本，將有望成為國軍輕戰車選項之一。