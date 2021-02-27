民團質疑促轉會任期延長成效不彰 促轉會：虛心檢討
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-27 17:16:16｜2021-02-27 17:16:59
促轉會去（2020）年延長任期1年後將於5月任期屆滿，是否再向政院申請延長任期，各界矚目。長期關心轉型正義的民間團體今（27）日舉行記者會肯定民進黨政府成立促轉會，但是也認為促轉會一再延任恐不適宜，不利團結民主。
台灣民間真相與和解促進會今日舉行記者會，真促會理事陳翠蓮表示，促轉會成立3年以來問題不少，包括成員參與程度落差極大，她可以理解受難者希望促轉會繼續存在，有人積極推動轉型正義的工作，但是現在政府機構已有單位正在進行相關工作，包括人權館、二二八紀念館等，若促轉會任期一再延長，甚至變成常設機構，任務恐疊床架屋。陳翠蓮指出，台灣促進轉型正義的工作也只會停留在「促進」、「規劃」的路上，這並非是受難者真正所想要的，傳聞促轉會將持續到2024年，希望只是傳聞。陳翠蓮建議促轉會應儘速推動「促轉條例」規定的核心任務，包括完成威權統治與白色恐怖完整調查報告、清除中正紀念堂等最具代表性的威權象徵及追究加害者責任。真促會理事長陳嘉銘總結表示，根據「促轉條例」規定，撰寫總結報告的任務才是促轉會最重要的工作，後續法案的規劃和任務銜接，也是建立在總結報告的內容作出建議後才能開始執行法案，促轉會任期若一再延長等於持續規避執行責任，期望促轉會致力規劃轉型正義工作如何由相關部會承接，才有助於共同體的團結和民主深化。對於真促會期望促轉會結束任期，促轉會回應表示，感謝民間團體的意見，促轉會會虛心檢討不足之處，也正在積極盤點各項成果。促轉會強調，轉型正義的腳步不能停下，促轉會完成規劃之後，後續該如何執行會持續聆聽外界意見。