品瑞國際事業喬遷搬新家 擴大營業提供更優質專業服務

成立7年的品瑞國際事業有限公司(TigerWhale)，為提供客戶更舒適寬敞購物空間，享受更優質專業服務，新春伊始搬新家；三個店面大的新店開闊氣派，陳列各式運動器材展現專業實力。今天舉辦喬遷開幕式，沒有邀請政商名人加持，由家族長輩主持剪彩，讓親族見證年輕人創業成績，場面溫馨熱鬧。

我是廣告 請繼續往下閱讀

品瑞國際由6年級女生許品心與夫婿黃宇翔創立，研發自創PINRAY(台語諧音”拚了”)品牌七年，專業代理多家台灣MIT國際品牌健身器材，致力推廣全民運動，並將MIT健身器材推上國際市場，生意做得有聲有色，為服務更多客戶，才決定搬新家擴大營業規模。

▲品瑞國際事業喬遷搬新家，三個店面規模開闊氣派， 擴大規模提供更優質專業服務。（圖／品瑞提供）

品瑞執行長許品心表示，自創的PINRAY品牌識別，採黃色與藍色系展現熱情活力，在其中加入虎鯨吉祥物，屬於自由無壓、鐵金屬感的色系，代表創新、運動二大意涵。至於創業核心，則是堅持研發與嚴選引進創新健身器材模式，為企業與民眾提供更完善運動生活方式。

為此，品瑞特別規畫健康事業部，旨在為各類型客戶提供「客制化」健身房規劃設計與器材配置等服務，包括設備、場地規劃設計、器材使用教育訓練、品牌行銷宣傳規劃建議、器材維修保養等。

▲品瑞國際自創PINRAY(台語諧音”拚了”)品牌七年，專業代理多家台灣MIT國際品牌健身器材，致力推廣全民運動。（圖／品瑞國際提供）

許品心指出，品瑞經營的業務涵持商用健身房規劃、個人工作室規劃、企業員工健身中心、社區及建案公設健身房、飯店、政府標案、門市零售等，不同屬性，除提供客制化規畫設計，也提供品牌行銷諮詢服務，「一條龍」式的專業服務，讓企業主以最優惠投資獲得最大效益，共創雙贏。