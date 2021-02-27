搶救鳳梨挺農民！蔡英文、蘇貞昌28日分赴產地訪視
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-27 17:55:22｜2021-02-27 17:59:18
中國大陸以病蟲害為由，昨（26）日片面宣布自3月1日起暫停進口台灣鳳梨，嚴重衝擊台灣鳳梨外銷。由於鳳梨產季即將開始，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌明（28）日將分赴南部鳳梨產地，以實際行動力挺鳳梨農。
根據總統府公開行程，蔡總統明天上午出席228中樞紀念儀式後，下午3時20分將訪視高雄大樹區鳳梨農友。行政院則指出，蘇貞昌明日中午12時15分於屏東高樹鄉綠地合作社，出席「政府相挺，農友放心」政府媒合企業認購國產鳳梨記者會。行政院政務委員兼發言人羅秉成表示，蘇貞昌明日在高雄有行程，聽聞農委會要辦挺農民記者會後，因而決定到場挺台灣鳳梨、支持台灣農民。將由通路業者說明鳳梨目前產銷情形，並針對農委會提出因應衝擊的相關作法，當面與鳳梨農交換意見，表達政府全力的支持與關心。羅秉成表示，力挺農民的行程行政院一定會持續辦理，一旦規劃好就會對外說明，相關的應變處置希望能讓農民安心、國人安心，也呼籲企業、民眾多多支持本地的農產品，特別是鳳梨。中華人民共和國海關總署發布公告指出，3月起暫停進口台灣鳳梨。中國國務院台灣事務辦公室昨日隨後發出新聞稿表示，多次從台灣進口鳳梨中驗出有害生物，為從源頭防範植物疫情風險，採取這項正常措施。