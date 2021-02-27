最強綠葉成絕響！吳孟達過世 合體周星馳留遺憾
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-02-27 18:03:49｜2021-02-27 18:08:57
香港演員吳孟達有「最強綠葉」封號，2014年因病毒感染導致心臟衰竭，緊急送醫後撿回一命，近年屢傳身體狀況出問題，去年罹患肝癌，今（27日）下午傳出他病危、轉入加護病房，晚間證實過世，享壽70歲。他生前曾受訪提到，與周星馳友情消失是否感到遺憾？他感嘆相識是一種緣分，後期因為環境關係聯繫變少；吳孟達病危住院時，周星馳也致電關心，但吳孟達突然離世，讓2位無緣再續搭檔之緣。
吳孟達西元於1951年在香港出生，1973年時報考無線電視演員培訓班進入演藝圈。他出道的早，但遲遲未獲得關注，直到1979年在《楚留香傳奇》中飾演「胡鐵花」後名氣大漲，獲得關注。吳孟達出道前就傳出豪賭成性，1980年更欠下30萬元港幣（約新台幣107萬元）賭債，一度面臨無戲可接的地步，萌生自殺念頭。他後來振作奮起，努力研究演技，成功再起並還清賭債，1981年出演生平第一部電影《執法者》；1990年跟周星馳合作《賭聖》後展露頭角，並曾五度提名香港電影金像獎「最佳男配角」、以《天若有情》獲得最佳男配殊榮，堪稱最強綠葉代表。除了香港影視作品，2006年他曾與言承旭、戴立忍、張鈞甯等人合作演出台灣電視劇《白色巨塔》，並獲得第42屆金鐘獎「最佳男配角」提名。他曾與周星馳合作多部作品，其中最為出名的則為《逃學威龍》系列、《鹿鼎記》、《食神》、《少林足球》等；但吳孟達自2001年《少林足球》後，就傳出與周星馳不合，吳孟達也表示過，認識是一種緣分，但他們因為環境因素導致聯繫變少，默契也沒之前好了。之後有媒體詢問他和周星馳是否有望再合體，吳孟達回：「我還沒死，還沒退休，一定有機會。」未料吳孟達突然過世，讓人不勝唏噓。吳孟達健康多次亮起紅燈，不只有糖尿病、心律不整和三高病史，2014年更因病毒感染導致心臟衰竭。他康復後爆瘦10多公斤，在拍攝電影《流浪地球》時，還因為背超過10公斤的防護衣，而缺氧昏倒，所以劇組之後在現場備妥氧氣機，更安排醫護人員貼身照顧。吳孟達今年證實去年就罹患肝癌，期間動手術、專心化療；直到2月21日傳出病情急轉直下，住進腫瘤科，今早則轉進加護病房，晚間離世，享壽70歲。
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