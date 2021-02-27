吳孟達肝癌病逝！網淚憶「達叔經典」：7、8年級共同回憶
編輯中心/綜合報導
2021-02-27 18:30:18
香港影星「達叔」吳孟達今（27）日傳出肝癌病況突然惡化，親友們也在其緊急轉入加護病房後趕往醫院，而稍早也傳來病逝於香港仁安醫院的噩耗，享年70歲的他留下許多膾炙人口的影視作品，過世消息讓外界相當心痛，網友們不捨「最佳綠葉」辭世同時也紛紛回憶起吳孟達的經典作品，直呼根本是「七八年級華人的共同回憶」。
港星吳孟達因肝癌在2個月前手術並接受化療，今日傳出病逝消息讓粉絲們相當不捨。許多網友也齊聚PTT的電影版哀悼「港片綠葉傳奇」，有粉絲感觸良多發文表示，吳孟達是7、8年級生的共同回憶，「你在街上隨便看到一個30~50歲的華語圈華人問問看知不知道吳孟達是誰，十之八九都知道，他演過的角色每個人都可以舉個十個八個出來，隨便一句他講過的電影台詞，每個人隨口都可以講出來」，更不捨表示達叔驟逝的消息「代表的是一整個世代消逝中的回憶」。另外也有網友回憶起吳孟達的經典影視作品《逃學威龍》、《鹿鼎記》、《武狀元蘇乞兒》、《九品芝麻官》、《食神》等等，「港劇配角王，演反派像反派、演丑角像丑角」、「R.I.P. 永遠的達叔」、「賭神的那個黑道也演得滿好」、「從小到大看周星馳的電影長大，幾乎都有達叔的影子，說他是最熟悉的陌生人也不為過」、「他跟星爺是很多人成長記憶中的一部分」、「超難過，達叔陪我的時間比我爸還多」。據了解，港星吳孟達在去年底發現罹患肝癌，便積極進行治療，沒想到突然在今天傳出病況惡化，醫生通知親朋好友去醫院見他最後一面，吳孟達好友艾威也透露消息屬實，如今不敵病魔過世，留下「最佳綠葉」的傳奇讓粉絲們心痛不已。（編輯：楊智傑）