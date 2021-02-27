228前繼續撐香港 陳其邁：這個是我一貫立場
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-02-27 18:27:34
228事件74周年中樞紀念儀式移師高雄，高雄市長陳其邁今（27）日特地到駁二藝術特區，觀看「若水，如火，有聲：一個關於行動的展覽」，並在連儂牆留下「KH撐HK，香港加油」的便條紙，並重申，支持香港爭取自由民主「這個是我一貫立場」。
去年7月1日陳其邁還在準備高雄市長補選期間，曾北上到臺灣漫畫基地看「反抗的畫筆—香港反送中運動週年圖像展」，為香港的朋友們支持打氣，當時與策展人陳怡靜曾經約定好，希望日後可以到高雄展出，高雄場更完整展出來自香港反送中運動現場的40公尺大型布條。陳其邁說，高雄把同樣的這些內容再一次利用駁二倉庫群做展出，比台北做的更精緻、展出的量也更多，香港人爭取自由在民主的過程中，他們從下而上，不屈不撓的抗爭，但是也面臨包括國安法，及港府其他對香港人權自由的打壓，敘述威權時期的電玩「返校」是「過去式」，讓台灣人能夠記住過去台灣在威權時期，對於人權、對於自由打壓的一個歷史的錯誤，怎麼樣記取歷史的錯誤，然後來深化台灣的民主。陳其邁指出，而這個「若水」展是一個「現在式」，一方面讓台灣年輕人能夠知道香港現在正在發生什麼事情，以及在整個人權做為世界普世價值，讓我們能夠珍惜現在的民主，並強調「支持香港爭取自由民主，這個是我一貫立場」、「做為一個自由人、做為一個高雄人」其實可以來看看這個展，近水之隔、隔壁的香港正在發生那些事情，一起來支持香港的民主，一起來撐香港。對於明日228中樞紀念儀式將在高雄舉行，是否有什麼特別意義？陳其邁則表示，228中樞活動來到高雄別具意義，因為在228事件後來還有一些清鄉等等，高雄可以說死傷最嚴重的縣市之一，所以除了說彰顯國家對於人權的重視，一方面也可以來平復受難者家屬的心靈，選擇高雄舉辦228紀念活動，可以說是不管是在地點選擇或儀式安排等，都是要彰顯台灣做為人權立國國家，對於平反歷史、對於重視人權的意義。