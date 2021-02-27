吳孟達因肝癌病逝！專家曝「5症狀」要注意：腹痛最明顯
編輯中心/綜合報導
2021-02-27 18:35:32
港星吳孟達因罹患肝癌，於今（27）日病逝，享壽70歲，消息震撼華語娛樂圈，不少知名藝人也紛紛發文哀悼。事實上，肝癌一直被稱為「隱形殺手」，位居國人癌症第二大死因，過去專家也指出，身體出現「5症狀」時，必須多加留意或前往檢查。
《肝病防治學術基金會》就曾指出，「肝癌早期通常沒有症狀，所以有很多患者被告知罹患肝癌時都難以置信」，不過也會隨著病情的進展或腫瘤大小、位置等差異，逐漸出現一些症狀，若能及早發現，就多一分治療的把握。肝癌可能出現的症狀：一、上腹部脹痛由於肝臟本身沒有痛覺神經，所以小型肝癌通常不會痛；但如果肝癌是長在肝臟表面就可能會有脹痛感。因為肝臟表面的包膜上有痛覺神經，如果肝癌剛好長在肝臟的表面，即使是體積很小，一旦頂到包膜就可能引起上腹部脹痛。二、疲倦、食慾不振、腹脹、體重減輕當腫瘤長得很大時，因為腫瘤快速生長可能會有症狀出現，如：疲倦、食慾不振、腹脹、體重減輕等，此時的肝癌多半屬於較晚期。大型的腫瘤也可能因為壓迫到血管、膽管而引起下肢水腫、腹水、黃疸等現象。三、黃疸肝癌如果長在膽管附近，侵入總肝管或總膽管引起肝內膽管擴張而出現黃疸。另外，有可能造成黃疸的情形包括肝腫瘤過大，以致大部分的肝臟組織被肝癌組織所取代時而導致黃疸產生。四、下肢水腫、腹水、吐血肝癌如果長在門脈靜脈附近，很容易跑進血管內，導致門脈壓上升，造成下肢水腫、腹水，引起腹脹或食道靜脈瘤破裂出血。食道靜脈瘤破裂出血時，輕者可能解黑便或血便，重者則可能大量吐血。五、急性腹痛肝癌如果破裂出血，會突然引起腹部劇烈疼痛，甚至引發休克昏厥。此外，如果肝癌轉移至身體其他部分，則會引起不同的症狀。例如，轉移至股骨引起疼痛，轉移至腦部引起頭痛、噁心、甚至意識昏迷症狀，轉移至肺部引起咳嗽、咳血等。這些轉移的現象多半出現在晚期的肝癌。（編輯：潘毅）