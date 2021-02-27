NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

吳孟達因肝癌病逝！專家曝「5症狀」要注意：腹痛最明顯

編輯中心/綜合報導

2021-02-27 18:35:32

▲（示意圖／翻攝Pexels）
▲由於肝臟本身沒有痛覺神經，所以肝癌前期通常不會痛，若沒詳細檢查恐難以察覺，因此也被稱作隱形殺手。（示意圖／翻攝Pexels）
港星吳孟達因罹患肝癌，於今（27）日病逝，享壽70歲，消息震撼華語娛樂圈，不少知名藝人也紛紛發文哀悼。事實上，肝癌一直被稱為「隱形殺手」，位居國人癌症第二大死因，過去專家也指出，身體出現「5症狀」時，必須多加留意或前往檢查。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《肝病防治學術基金會》就曾指出，「肝癌早期通常沒有症狀，所以有很多患者被告知罹患肝癌時都難以置信」，不過也會隨著病情的進展或腫瘤大小、位置等差異，逐漸出現一些症狀，若能及早發現，就多一分治療的把握。
肝癌可能出現的症狀：
一、上腹部脹痛
由於肝臟本身沒有痛覺神經，所以小型肝癌通常不會痛；但如果肝癌是長在肝臟表面就可能會有脹痛感。因為肝臟表面的包膜上有痛覺神經，如果肝癌剛好長在肝臟的表面，即使是體積很小，一旦頂到包膜就可能引起上腹部脹痛。
▲肝癌一直被稱為「隱形殺手」，因此在日常生活中需多注意身體出現某些特定症狀。（示意圖／與文中當事人無關，取自
▲肝癌一直被稱為「隱形殺手」，因此在日常生活中需多注意身體出現某些特定症狀。（示意圖／與文中當事人無關，取自 photoAC ）
二、疲倦、食慾不振、腹脹、體重減輕
當腫瘤長得很大時，因為腫瘤快速生長可能會有症狀出現，如：疲倦、食慾不振、腹脹、體重減輕等，此時的肝癌多半屬於較晚期。大型的腫瘤也可能因為壓迫到血管、膽管而引起下肢水腫、腹水、黃疸等現象。
▲若出現疲倦、食慾不振、腹脹、體重減輕等，此時的肝癌多半屬於較晚期。（示意圖／ingimage）
▲若出現疲倦、食慾不振、腹脹、體重減輕等，也可能是罹患肝癌的症狀。（示意圖／ingimage）
三、黃疸
肝癌如果長在膽管附近，侵入總肝管或總膽管引起肝內膽管擴張而出現黃疸。另外，有可能造成黃疸的情形包括肝腫瘤過大，以致大部分的肝臟組織被肝癌組織所取代時而導致黃疸產生。
四、下肢水腫、腹水、吐血
肝癌如果長在門脈靜脈附近，很容易跑進血管內，導致門脈壓上升，造成下肢水腫、腹水，引起腹脹或食道靜脈瘤破裂出血。食道靜脈瘤破裂出血時，輕者可能解黑便或血便，重者則可能大量吐血。
五、急性腹痛
肝癌如果破裂出血，會突然引起腹部劇烈疼痛，甚至引發休克昏厥。
此外，如果肝癌轉移至身體其他部分，則會引起不同的症狀。例如，轉移至股骨引起疼痛，轉移至腦部引起頭痛、噁心、甚至意識昏迷症狀，轉移至肺部引起咳嗽、咳血等。這些轉移的現象多半出現在晚期的肝癌。（編輯：潘毅）
關鍵字

NOW民調中心

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

繼續作答
2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

小豬正式復出時間曝光！您還會支持他嗎？

會，支持
不會，不支持
24.65%75.35%
2021-02-24-2021-03-02
即時
推薦閱讀