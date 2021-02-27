港星吳孟達肝癌病逝 醫提醒「沉默殺手」術後復發機率大
生活中心/台北報導
2021-02-27 19:16:07｜2021-02-27 19:21:37
香港演員吳孟達今（27）日晚間因肝癌病逝，享壽70歲。其實，全台每年有上萬人罹患肝癌，為國人癌症死因第2名，由於肝臟本身沒有痛覺神經，發現時通常為時已晚，因此肝癌又被稱為「沉默殺手」，甚至在臨床上，肝癌患者術後1年內，平均每3人就有1人會復發，不得不注意。
港媒指出，吳孟達去（2020）年底即發現罹患肝癌，本來是做完手術後進入化療階段，但現在傳出他不幸過世的消息。依據衛生福利部106年癌症登記報告，新發癌症人數為11萬1684人，比105年增加5852人，十大癌症發生人數（男女合計），連續16年第一名為大腸癌，其次就是是肺癌，再來是女性乳癌、肝癌與口腔癌。肝病防治學術基金會指出，肝癌可能出現的症狀包括上腹部脹痛；疲倦、食慾不振、腹脹、體重減輕；黃疸；下肢水腫、腹水、吐血；急性腹痛等。血液腫瘤科醫師陳駿逸就曾直言，肝癌患者如果等到肚子痛、黃疸、嘔吐、腹水積水等狀況發生才就醫的話，往往都已經是晚期了。台大醫學院教授陳培哲也曾說，全台肝癌患者當中，有6到7成是B型肝炎導致，其他則是C型肝炎、脂肪肝、酒精性肝炎等。值得注意的是，肝癌術後復發機會高，陳駿逸就說他看過無數的案例，因為沒有持續追蹤，導致肝癌復發，甚至移轉到其它臟器。醫師建議術後前2年應該要每3個月追蹤一次，之後每半年持續追蹤。衛生福利部國民健康署網站上指出，每年約13,000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，慢性肝病及肝硬化為全國主要死因的第9位，肝癌則為全國主要癌症死因的第2位。國人慢性肝病、肝硬化及肝癌的肇因主要為B型肝炎及C型肝炎，據調查，死於肝癌的病患中，約有70%的人為B型肝炎帶原者，而20%為慢性C型肝炎感染者。B型肝炎帶原者如持續有肝炎的發作，有15-20%會發生肝硬化，大大增加肝癌的發生率；而C型肝炎病毒感染至少會有一半以上變成慢性肝炎，其中約20%會導致肝硬化，而肝硬化者每年有3-5%會變成肝癌。