鴻海劉揚偉掌握電動車 籲把握機會否則「只能幫人打工」
記者許家禎/台北報導
2021-02-27 20:31:05
鴻海科技集團董事長劉揚偉接受「老謝看世界」財信傳媒董事長謝金河專訪，專訪中劉分享鴻海在台灣電動車產業所扮演角色，及MIH聯盟、平台發展方向，也談到台灣電動車產業的定位。他認為，鴻海垂直整合能力為業界第一，雖然大家都只看到組裝代工，但實際上集團有很多技術很深且廣。他也喊話政府與產業界，台灣的機會就在2020到2025年中間，一定要把握，否則最後又走回原來「幫別人打工的路」。
鴻海董事長劉揚偉指出，因為台灣市場規模不大，在汽車產業上做B2B更適合、更擅長，而鴻海的優勢在於上下游垂直整合能力與供應鏈管理經驗，以及過去40多年來積累的電子工程能力及硬軟整合能力。鴻海看到電動車是未來趨勢，認為切入將很有機會。劉揚偉指出，做MIH這個平台，得要掌握出海口，掌握了出海口就是真金白銀，讓MIH內700、800個會員生意做更大，因此鴻海開始布局，包括美國電動車與行動方案解決公司Fiske、中國拜騰、汽車製造大廠飛雅特克萊斯勒，國內夥伴則有裕隆。劉揚偉進一步指出，電動車整車大概就是底盤，加上上車身以及內裝三大部分。而MIH將鎖定在底盤上，包括電池、電機，以及關係操控性、舒適性、駕駛性與結構安全等，而過去國內做底盤的只有裕隆，它打下很好的基礎後，現在鴻海要集結眾人的力量，與MIH成員們一起打拼。面對台灣發展電動車，劉揚偉呼籲台灣一定要有一個新的代表產業，未來30年電動車發展其實很明顯，有非常大的市場規模，呼籲政府、產業可以一起來重視，強調台灣的機會就在2020到2025年中間!「一定要把握，否則只能繼續『幫別人打工』」。劉揚偉也首次公開，鴻華先進科技設計的C segment、E BUS車款圖樣，透露年中6月份的時候鴻海MIH的電動巴士大概成形，今年10月份可以搭乘。他提到，台灣電動巴士做得好的話，變成無人駕駛巴士可再延伸到無人的駕駛車隊，就像「捷運未來可能不需要舖軌道」的概念，相關應用很有想像空間。