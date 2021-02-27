港星吳孟達癌逝！台中警悼「刑事組之虎」：童年的警察夢

香港影星「達叔」吳孟達今（27）日肝癌病逝，享壽70歲，消息震撼華語娛樂圈，也讓不少粉絲不捨直呼「一整個世代的回憶消逝」，只留下許多膾炙人口的影視作品讓後人緬懷。而台中市府警局局長室也發文哀悼這名員警心中永遠的「刑事組之虎」，更難過表示達叔「讓我們從小做著警察的夢」。

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港媒指出，吳孟達去（2020）年底即發現罹患肝癌，本來是做完手術後進入化療階段，但今天卻傳出病情惡化，被送入加護病房的消息，時隔不久晚間證實過世噩耗，因癌細胞擴散、許多器官衰竭病逝於香港仁安醫院。

▲吳孟達生前出演不少影視作品，有著最佳綠葉的美稱。（圖／翻攝吳孟達微博）

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《TCPB局長室》

也貼出吳孟達生前的作品《逃學威龍》畫面，緬懷表示從事警察這份工作向來不怕危險，演員的身分雖然百變，但在員警們心中吳孟達是「永遠的刑事組之虎」，也感謝他讓不少人的童年心中擁有警察夢，「謝謝達叔以幽默為我們詮釋何謂勇猛，謝謝達叔以各種姿態佔據在我們回憶之中」。

事實上，吳孟達的「刑事組之虎」稱號源自他與周星馳的電影《逃學威龍》，他所飾演的角色曹達華正是擔任警隊中重案組的一員。而他也因為在許多經典港片中演活了不少配角，出色的影視表現也讓他被封為「最強綠葉」。（編輯：楊智傑）